Orietta Berti/ “Mia mamma femminista, io ho sempre voluto una famiglia: con Osvaldo…”

Per Orietta Berti questo è davvero l’anno della rinascita. Questa per lei è l’estate del successo dopo 55 anni di carriera durante la quale non si è mai fermata, grazie anche alla hit “Mille” che la vede protagonista con Fedez ed Achille Lauro. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante si è autodefinita una “miracolata”. Nessuno, forse neppure lei, si aspettava un simile successo: “È piaciuta a tutti: bimbi, ragazzi, mamme e nonne”, dice entusiasta ed al tempo stesso incredula dai numeri raggiunti. A causa del Covid però è un’estate tutt’altro che frenetica: “sono saltate tutte le serate in discoteca. Si lavora, ma la metà rispetto agli anni scorsi”, dice.

Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ La cantante: "sono fortunata"

A 78 anni, però, Orietta non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’ultimo compleanno lo ha festeggiato proprio con i suoi nuovi compagni di avventura, Fedez ed Achille Lauro sul set del video di Mille. Nel corso dell’intervista la Berti ha anche spiegato come ha conosciuto i due artisti. Non a Sanremo, dove era impossibile incontrare altre persone: “È successo dopo un collegamento video. Fedez mi fa: “Orietta ho una canzone carina per l’estate. Tu potresti farla bene. Ti va di ascoltarla?”. Mille è nata così. Poi si è aggiunto Achille”.

Don Guido Colombo "Orietta Berti mi chiamava ogni sera a Sanremo"/ "La benedivo"

ORIETTA BERTI, IL SUCCESSO DI MILLE E LE SUE ESTATI PIÙ BELLE

Quando si tratta di sperimentare qualcosa di nuovo Orietta Berti non si tira mai indietro, e così è successo anche per Mille. A contribuire alla buona riuscita del progetto anche il desiderio della cantante di lavorare con i giovani: “Lo trovo troppo bello. Sono cuccioloni, rispettosi. Mi danno energia, entusiasmo e tante soddisfazioni”, dice.

Ripensando alla sua estate più bella ad Orietta vengono in mente quelle del passato, quelle degli anni 70 e 80: “Riuscivo a fare tre date in una sola sera. Erano i tempi delle Feste dell’Unità in grande stile: oggi chi si mette a cucinare gratis?”. Parlando di desideri ammette di non averne mai avuti: “ho sempre afferrato quello che arrivava”. Non si definisce femminista: “Mia madre lo era. Io, invece, ho sempre voluto avere una famiglia. Vivo da 50 anni nella stessa casa a Montecchio, in Emilia. Mi sono trovata bene con mio marito Osvaldo. Per un po’ è anche stato il mio manager. Pensi che riusciva a organizzarmi 350 date all’anno. Che tempi!”, ha ricordato.

Orietta Berti "Madre Fedez non voleva Achille Lauro in Mille"/ "Io come la Ferragni…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA