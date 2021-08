Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli Orietta Berti/ La cantante: “sono fortunata”

Osvaldo, Omar e Otis sono rispettivamente il marito e i figli Orietta Berti, la regina dell’estate con “Mille” feat Fedez e Achille Lauro. Una carriera ricca di successi quella della cantante emiliana che, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, è tornata ad occupare i vertici delle classifiche italiane con i suoi brani. A starle accanto sempre l’amato marito e compagno di vita Osvaldo Paterlini con cui è legata da più di 50 anni. Un amore che ha vinto su tutto e tutti. In diverse occasioni la cantante ha ricordato il primo incontro col marito rivelando di essere rimasta da subito colpita da lui. “Era serio, mi guardava e si interessava a me. Osvaldo era molto bello – ha detto l’interprete -. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. E’ un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato”. Dall’amore tra Osvaldo e Orietta sono nati i figli Omar e Otis. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto.

Orietta Berti figli: Omar e Otis chi sono?

Omar e Otis Paterlini sono i figli di Orietta Berti nati dall’amore con Osvaldo Paterlini. Omar è il primogenito della coppia e, proprio come mamma Orietta, ha una grandissima passione per la musica. Schivo e riservato, Omar non si è mai fatto tentare dalle luci dello spettacolo, anzi ha sempre preferito rimanere dietro le quinte pur condividendo con la madre una grande passione per la musica. Oggi, infatti, è un bravissimo chitarrista di una band. Poi c’è Otis, il secondo figlio nato dal matrimonio tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini.

A differenza del fratello, Otis è un giocatore di basket dal grande talento. Dopo aver terminato gli studi di ragioneria, si è laureato in Scienze della comunicazione con una tesi dedicata proprio alla madre. Oggi è un professionista della pallacanestro ed è felicemente sposato con Lia Chiari, una psicologa assistente sociale presso il tribunale di Parma, da cui ha avuto la figlia Olivia.

