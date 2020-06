Orietta Berti/ “Mio marito Osvaldo? Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato”

Orietta Berti tra i concorrenti della terza puntata di Top Dieci, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 26 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. La cantante e interpreta di “Finché la barca va” è pronta a mettersi in gioco alla scoperta di hit parade dedicate alla musica, ma anche alla tv, personaggi, sport e tanto altro. Una vita di grandi successi quella di Orietta che recentemente durante un’intervista rilasciata all settimanale Nuovo ha raccontato come ha trascorso questi mesi difficili di quarantena e lockdown. In particolare la cantante ha raccontato come ha festeggiato il compleanno della nipotina Olivia, un compleanno festeggiato a distanza per via delle misure anti-Covid imposte dal Governo. “Abbiamo festeggiato a distanza con una videochiamata e vederla spegnere la sua prima candelina è stata un’emozione incredibile” – ha raccontato la mitica Orietta che durante la quarantena ha partecipato come ospite anche ad una puntata di Domenica In. Un lungo intervento con l’amica Mara Venier a cui ha confidato: “Osvaldo on sta tanto bene, ma si rimetterà, gli fa male un orecchio e una spalla, ma si riprenderà. Qui ci fa paura tutto”.

Orietta Berti, le canzoni e l’amore per Osvaldo

Una cosa è certa: Orietta Berti ancora oggi è follemente innamorata del suo Osvaldo. Un uomo che le ha cambiato la vita e di cui ha detto: “Era serio, mi guardava e si interessava a me. Osvaldo era molto bello. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato”. La loro storia va avanti da 52 anni e il marito le è stato accanto sempre: sin dagli esordi fino al grande successo. Un matrimonio importante e duraturo che la Berti ha raccontato così: “siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario. (la passione? è un condimento importante, ma alla lunga un amore lo costruisci con la complicità. Credo che tutti i rapporti animati da tanto se**o prima o poi finiscano”. Orietta Berti e Osvaldo Paterlini si sono uniti in matrimonio nel 1967 e da allora sono inseparabili. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Omar e Otis che gli hanno regalato anche la grande gioia di diventare nonni.



