Orietta Berti torna a Verissimo per una imperdibile intervista, ma anche per regalare un momento di grande emozione ai telespettatori a pochi giorni dal Santo Natale. Quale occasione migliore per deliziare il pubblico con alcune strenne natalizie per stemperare l’attesa? Per la cantante di “Finchè la barca va” si tratta di un ritorno a poche settimane dall’ultima intervista in cui è stata accompagnata dai figli Omar e Otis. Un momento davvero emozionante per la cantante che ha raccontato un retroscena inedito della sua vita privata legato alla scomparsa di una nipote di soli 20 anni. Un lutto terribile per la cantante che ha dovuto dire addio alla nipote a causa di una terribile malattia. ”

“La mia nipotina Orietta se n’è andata a 20 anni” – ha confessato con le lacrime agli occhi la Berti. “L’abbiamo cresciuta noi. Era una ragazza bellissima, ma si è ammalata a 17 anni. A 20 anni poi è andata via” – ha detto la cantante.

La vita di Orietta Berti è stata segnata dalla morte della nipote Orietta scomparsa a 20 anni per una terribile malattia. “Non c’è giorno che non parliamo di lei” – ha raccontato la cantante che dopo la sua prematura scomparsa ha iniziato a cancellare tutte le cose che la portavano alla memoria. La morte di un figlio è un dramma anche per i genitori che hanno dovuto affrontare e superare un trauma che li accompagnerà per il resto della vita.

La cantante ha poi parlato del rapporto con i suoi figli Omar e Otis rivelando un rimpianto: “non gli ho insegnato a baciare. Non mi baciano mai perchè anche io da bambino non li baciavo spesso e questa cosa mi manca”. Un grande rimpianto per la cantante che, nonostante i tantissimi impegni di lavoro che la portavano spesso in giro per il mondo, ha cercato sempre di esserci per loro. “Ho fatto sacrifici anche per stare solamente un’ora con loro” – ha raccontato la Berti.