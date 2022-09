Orietta Berti punge Cristina Quaranta al GF Vip 2022: “Ma quaranta è la taglia?”/ Il web: “La tocca piano!”

Orietta Berti punge Cristina Quaranta al GF Vip 2022: “Ma quaranta è la taglia?”

Parte col botto l’esordio da opinionista del Grande Fratello Vip 2022 di Orietta Berti. La cantante siede al fianco di Sonia Bruganelli, nota per la sua schiettezza anche dura, ma questa sera è lei ad essere la più pungente, almeno all’inizio della puntata quando a varcare la porta rossa è Cristina Quaranta. L’ex ragazza di Non è la Rai è la primissima concorrente di questa edizione ed è colei che presenta la Casa al pubblico di Canale 5. Dallo studio sia Sonia che Orietta la guardano con attenzione, pronte a commentare il suo ingresso.

Quando Alfonso Signorini chiede a Orietta Berti la sua opinione su Cristina Quaranta, la cantante fa una battuta che appare a molti come una stoccata alla concorrente: “Ma quaranta è la taglia?“, chiede infatti, spiazzando Alfonso Signorini che replica sorridente un “Non so, non credo”. Più decisa invece Sonia Bruganelli, che risponde “No no”. Intanto c’è chi sul web commenta: “Orietta la tocca piano!” Sarà proprio la Bruganelli poi a criticare la Quaranta per l’outfit scelto per l’ingresso nella Casa: un pigiama di seta che per l’opinionista è inadatto e non la valorizza.

Orietta nazionale che la tocca piano

LA AMO#gfvip7 — Francesca (@francivi01) September 19, 2022

