Orietta Berti riconfermata come opinionista al GF Vip?/ Il web la prende male

Orietta Berti opinionista il prossimo anno al GF Vip? La reazione del web alla notizia

Nelle ultime ore, Dagospia ha lanciato uno scoop secondo cui Orietta Berti sia stata riconfermata come opinionista, anche per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. In effetti, la notizia potrebbe trovare delle fondamenta nel fatto che la stessa cantante aveva dichiarato: “Opinionista al GF? Lo rifarei“.

A questa notizia, però, sembra che il popolo web non abbia reagito bene proprio perchè Orietta Berti non è riuscita ad entrare nei cuori del pubblico. In molti non hanno gradito le sue opinioni e il suo modo di approcciarsi con i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Dunque, Alfonso Signorini terrà conto del ‘sentiment’ popolare o opterà per riconfermare la cantante? Non ci sono ancora certezze a riguardo.

GF Vip 8, Alfonso Signorini svela alcuni dettagli: le sue parole

Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da poche settimane, la curiosità del pubblico sulla prossima edizione non fa che crescere. Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande sui social in merito al reality show; una di queste riguardava la possibilità di un ritorno alla versione NIP.

“Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo Gf. Vi terrò comunque aggiornati” ha spiegato Signorini. Inoltre, alcune domande sono state fatte in merito alla durata del programma che dovrebbe tornare ai tre o quattro mesi. Su questo il conduttore si è detto d’accordo, considerando che troppo tempo in quelle condizioni i concorrenti rischiano di avere problemi psicologici. Maggiori dettagli sul reality, dunque, saranno dati più in là nei mesi al momento è presto per fare pronostici sui prossimi candidati.

