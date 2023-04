Orietta Berti: “Suor Sorriso? Fu un ricatto”/ “Rifarei volentieri il GF Vip”

Orietta Berti, celebre cantante italiana che ha saputo ritagliarsi un notevole successo anche all’estero, ha recentemente rilasciato un’intervista sulle pagine di Libero, parlando proprio del suo lavoro. L’autenticità che la contraddistingue, racconta, “è l’unico modo in cui riesco ad essere e non saperi essere diversa da come sono”, ed è una caratteristica importante per lei, perché è riuscita a fare, così, breccia anche nel cuore dei più giovani.

“Loro premiano la semplicità“, spiega Orietta Berti sul suo successo tra i giovani, “le nuove generazioni hanno voglia di rapportarsi con persone normali, positive, con i piedi per terra, vere. Mi vogliono bene perché ho sempre dettola verità e raccontato quello che succedeva a me e alla mia famiglia con ironia”. Lo dimostra, per esempio, il successo di Mille, che racconta “non avrei mai immaginato [avrebbe fatto] più di 170 milioni di visualizzazioni”. E rimanendo sulla sua carriera, Orietta Berti confessa di pentirsi solamente della figura di Suor Sorriso, con cui venne lanciata, esibendosi vestita da suora. “Quello fu un ricatto dei discografici internazionali”, racconta, “accettai ma mi garantirono che poi avrei partecipato a Un disco per l’estate del 1965. Andò bene, vinsi e lì cominciò tutto”.

Orietta Berti e l’esperienza al Grande Fratello Vip

Nell’ultimo periodo, inoltre, Orietta Berti ha trovato anche un suo posto nello studio del Grande Fratello Vip, in qualità di opinionista e commentatrice. Non sa ancora se verrà richiamata l’anno prossimo, ma è certa che accetterebbe. “Ho viaggiato molto in treno” per registrare la trasmissione, “più di novanta viaggi, e mi sono confrontata con altri viaggiatori. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito“.

Orietta Berti nei suoi lunghi viaggi, parlando con i fan del programma, ha ricevuto “consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a fare un po’ più di disciplina ai concorrenti”. Complessivamente, dell’esperienza racconta che “pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione, alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv, al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella Casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento”. Orietta Berti, concludendo sul GF vip, sostiene che “mi sono travata molto bene. Ho collaborato da subito bene anche con Alfonso, con Sonia e con Giulia. Abbiamo fatto amicizia e ci scambiamo molti messaggi. Mi sono piaciuti anche gli inconvenienti che capitavano”.

