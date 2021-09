Orietta Berti, Scherzi a parte/ Arriva in studio e scopre lo scherzo, la sua sosia…

La povera Orietta Berti, vittima di Scherzi a parte, ha perso la pazienza: i finti tecnici mandati dall’assistenza non riescono a farla uscire dalla macchina, mentre l’auto super tecnologica continua a trasmettere le sue canzoni. Finalmente, però, è tutto finito. La cantante arriva, trascinata dai due carri attrezzi, negli studi di Mediaset.

Orietta Berti non crede alle sue orecchie. “Sei Enrico Papi realmente o un sosia?”, chiede al conduttore. Lo scherzo in diretta è perfettamente riuscito. In studio ci sono anche il figlio Otis ed il manager Pasquale, che erano due dei tanti complici. La candid camera di Scherzi a parte può concludersi con il sorriso e tutti ballano sulle note di “Mille”. La cantante, tuttavia, non sa che le sorprese sono finite. Proprio quando si è rasserenata e sta per afferrare il microfono per cantare, infatti, da un nascondiglio accanto alla sua poltrona esce la sua sosia. “Sono io la vera Orietta Berti!”. La voce della musica italiana ammette di conoscerla anche, dato che le manda spesso dei doni.

Orietta Berti, Scherzi a parte: bloccata su un’auto guasta e trascinata da due carri attrezzi

Orietta Berti non ha ancora compreso di essere vittima di Scherzi a parte. Il conduttore Enrico Papi attende che arrivi in studio la cantante, che è a bordo di un’auto trascinata da un carro attrezzi, che a sua volta sta venendo trascinato da un altro carro attrezzi. È sola e non ha idea di cosa stia accadendo, ma non perde la calma.

Nello studio di Scherzi a parte, intanto, viene mostrato un finto servizio del TG5 in cui la conduttrice Cesara Bonamici racconta di un ingorgo a Roma causato proprio dai mezzi di trasporto su cui si trova la malcapitata Orietta Berti, ben allacciata alle cinture. Il rischio di essere sballottata ad ogni curva, infatti, è alto. A testimoniarlo anche il pilota Giancarlo Fisichella, ospite del format condotto da Enrico Papi. Le peripezie della cantante di “Mille”, dunque, non sono ancora giunte al meglio.

Orietta Berti vittima di Scherzi a parte: la candid camera in diretta

Orietta Berti è la vittima “d’onore” della prima puntata di Scherzi a parte 2021. Il conduttore Enrico Papi ha voluto organizzare alla celebre cantante una candid camera che si sta consumando proprio nel corso della diretta, con la complicità degli ospiti in studio come Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci.

La voce femminile di “Mille” è stata contattata da Mario Giordano, complice della trasmissione, con il pretesto di essere ospite di una puntata di Fuori dal coro, eccezionalmente in onda di domenica. Ad accompagnare Orietta Berti negli studi sarebbe dovuto essere il figlio Otis, ma – anch’egli complice – la informa che la macchina è rotta e sarà costretta ad utilizzare un’auto inviata per l’occasione dalla produzione. Il mezzo, tuttavia, causerà non pochi problemi alla povera cantante.

Orietta Berti, Scherzi a parte: l’auto da incubo

Lo spostamento della malcapitata Orietta Berti dall’hotel agli studi di Canale 5 sull’auto mandata da Scherzi a parte si trasforma in un incubo. Il mezzo è un modello super-tecnologico, con assistente vocale – la cui voce è quella della complice Manuela Arcuri – capace di controllare anche la guida. Qualcosa, tuttavia, va storto. Anche quest’auto presenta un guasto e la cantante resta accidentalmente bloccata dentro.

L’autista ed il manager di Orietta Berti sono costretti a chiamare l’assistenza, che tuttavia non può far nulla se non rivolgersi ad un carro attrezzi. L’auto viene trasportata verso l’officina che potrebbe aggiustarla e dunque tirare fuori la cantante, che in realtà si ritroverà presto negli studi di Mediaset in compagnia di Enrico Papi, autore dello scherzo, e dei suoi complici.

