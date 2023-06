Orietta Berti svela perché non sale sui carri ai Gay Pride/ “Ho paura perché”…

Orietta Berti: “Il mio dono è quello di saper ascoltare tutti”

Giovedì 1 giugno 2023, Orietta Berti ha compiuto 80 anni e per il suo compleanno, la cantante ha deciso di farsi un regalo ed ha pubblicato il video musicale di Diverso, il suo singolo in cui parla dell’amore di una mamma per il figlio omosessuale. La cantante si è detta fiera di questo pezzo e in un’intervista rilasciata a La Stampa ha anche spiegato di aver fatto una collaborazione con le ‘case d’accoglienza arcobaleno’. Inoltre, la cantante ha parlato anche delle partecipazioni ai Gay Pride. Orietta Berti ha dichiarato che nel mese di giugno ha molto lavoro fra registrazioni, montaggi del video, comparsate sul piccolo schermo e i concerti. “Dagli anni ’80 mi produco da sola e, insieme a mio marito, abbiamo una società, quindi il lavoro è doppio. Ora mi aiutano anche i miei figli. Il mio dono è quello di saper ascoltare tutti”, ha dichiarato Orietta Berti.

Nell’intervista, l’artista ha quindi parlato del singolo ‘Diverso’: ” Nel video la mamma gli dice che non sbaglia ad amare un’altra persona, che siamo nati per amare e non per odiare, è la cosa più semplice e naturale che c’è. Credo sia giusto che questo mondo abbia il coraggio di cambiare. Purtroppo – ha aggiunto Orietta Berti – ci sono delle famiglie che non accettano il figlio diverso, che poi diverso in cosa? Diversi sono loro, casomai. Un animale non abbandona i cuccioli”.

Orietta Berti ha parlato della possibilità di partecipare a un Gay Pride. “Mi hanno invitata tantissime volte ai Gay Pride. Sono andata a fare gli spettacoli all’arrivo, cioè quando finiva la sfilata. Sono stata a Roma, Napoli, Milano. Andare sul carro, son sincera, ho paura perché mi gira la testa”, ha affermato Orietta Berti riguardo ai Gay Pride. L’amore resta il filo conduttore della vita professionale e privata di Orietta Berti e può essere considerato il fil rouge de “La mia vita è un film”, un cofanetto di sei CD uscito a settembre 2022 con cui la cantante ha celebrato i 57 anni di carriera.

“Ho realizzato venti canzoni nuove. Ognuna ha un video. Ne pubblico una al mese e raccontano un amore diverso: quello bello che parla della storia tra Osvaldo e me; poi c’è quello violento, che incontrano le donne sfortunate il cui uomo diventa un padrone che le tratta come un oggetto, le picchia, rovinando le loro vite, se non peggio“, ha affermato Orietta Berti che ha spiegato: “Con “Coraggio di chiamarlo amore” dico a tutte di non stare zitte, bisogna denunciare gli abusi. Questa è, purtroppo, una delle ingiustizie della nostra società. Finché una donna non viene picchiata a morte non viene considerata una vittima”.











