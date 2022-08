Orietta Berti:”GF Vip? Temo le gaffe”/ “Sanremo? Tornerei con canzone scritta da Fabio Rovazzi o Manuelito”

Orietta Berti: “Vi racconto come sarò al GF Vip 7”

Orietta Berti, dopo aver festeggiato 55 anni di carriera, ha deciso di rimettersi in gioco nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7. La cantante, dal 12 settembre, siederà sulla poltrona per osservare e commentare i comportamenti degli inquilini della Casa più spiata dagli italiani.

In occasione di un’intervista su Nuovo TV, l’artista svela come ricoprirà i panni di opinionista affianco a Sonia Bruganelli: “Appena sarà definito il cast, studierò con grande attenzione le schede dei concorrenti. Visto che soffro d’insonnia e dormo due ore per notte, li guarderò praticamente sempre. Invece di occuparmi delle faccende di casa come faccio oggi trascorrerò le mie notti sul divano a guardare la tivù“. Poi, rivela come sarà con i concorrenti del reality: “Sarò sincera. Quando gli inquilini della Casa diranno qualcosa di particolare o susciteranno la mia curiosità porrò loro certe domande…. E se in qualche situazione esagereranno, glielo farò presente. Sarò me stessa come sempre ed esprimerò la mia opinione, sperando di non fare troppe gaffe“.

Orietta Berti svela i suoi progetti per il Festival di Sanremo

Oltre ai suoi progetti per il GF Vip 7, in tanti si chiedono se Orietta Berti tornerà o meno protagonista al Festival di Sanremo. La cantante svela le sue intenzioni per il palco dell’Ariston, ai microfoni di Nuovo TV: “Potrei tornare al Festival di Sanremo come ospite in una serata o anche in gara, se dovessi trovare la canzone giusta.”

Poi puntualizza: “Il prossimo anno compirò 80 anni e come regalo vorrei ricevere una nuova canzone scritta da Fabio Rovazzi o da Manuelito. Me l’hanno promesso entrambi“. L’artista svela come festeggerà una vita piena di successi: “Sarò impegnata nella promozione del mio cofanetto La mia vita è come un film, con cui festeggio i miei 55 anni di carriera. Poi insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo partiremo per la seconda stagione di Quelle brave ragazze“.

