Ornella Muti, chi è il padre di Naike Rivelli?/ Mistero sulla paternità della figlia

Ornella Muti non ha mai svelato l’identità del padre della primogenita Naike Rivelli. La prima figlia della grandissima attrice, per anni, ha creduto che il vero padre fosse il produttore spagnolo José de Castro. Attraverso un test del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, però, Naike ha scoperto di non essere, in realtà, la figlia dell’uomo che ha sempre chiamato papà. Una scoperta arrivata pochi anni fa e che non ha lasciato indifferente Naike.

«Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Facchinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà… Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. L’ho scoperto sei anni fa, è stato uno choc», ha raccontato nel 2018 Naike durante un’intervista rilasciata ai microfoni Paola Perego per il programma “Non disturbare”.

Ornella Muti, mai svelata l’identità del padre di Naike Rivelli

Chi è il vero padre di Naike Rivelli? Finora, nessuno ha saputo rispondere a tale domanda. Paola Perego che ha raccolto la dichiarazione di Naike nel 2018, parlando della paternità della primogenita della Muti, in un’intervista rilasciata al Messaggero, aveva detto: “Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”.

Ornella Muti non ha mai parlato del vero padre di Naike Rivelli preferendo mantenere la riservatezza sulla questione. L’argomento potrebbe essere tra gli argomenti di cui parlerà Ornella Muti nel salotto di Pierluigi Diaco nel corso della nuova puntata del programma “Ti sento”.

