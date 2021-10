Ornella Muti, ex compagni e mariti/ Alessio Orano, Federico Fachinetti e Stefano Pic

Ornella Muti è finita spesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Quando aveva solo 19 anni, l’attrice ha avuto una relazione con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro Acaso, all’epoca già sposato. Per anni Naike Rivelli, la figlia della Muti nata nel 1974, ha pensato che il produttore fosse suo padre, poi l’esame del DNA ha smentito questa possibilità: “Non voglio parlare del mio passato. So quello che è stato dichiarato in Italia. La mia storia con la Muti è vecchia di 40 anni. Ho figli e nipoti, sto vivendo la mia vecchiaia. Lasciamo perdere”, ha detto l’ex produttore e uomo d’affari qualche anno fa a Oggi.

Nel 1975 Ornella Muti ha sposato l’attore Alessio Orano, con cui aveva recitato nel film “La moglie più bella”. Il matrimonio è durato 7 anni, fino al 1981. L’attrice si è sposata una seconda volta, nel 1988, con Federico Fachinetti, con cui ha avuto due figli Carolina Andrea. Nel 1996 è finito anche il matrimonio con Fachinetti.

Per anni si è parlato della liaison tra Ornella Muti e Adriano Celentano, con cui girò “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo” di Castellano e Pipolo, nel 1980 e 1981. Il molleggiato perse la testa per lei, tanto che il suo matrimonio con Claudia Mori andò in crisi. L’attrice per lui tradì il marito Fachinetti: “È stata l’unica infedeltà della mia vita. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi”.

La rivelazione della loro “storia clandestina” la diede proprio Celentano nel 2014. Dal 1998 al 2008 Ornella Muti è stata legata al chirurgo estetico Stefano Piccolo, più giovane di lei di 8 anni: “Non avrei mai pensato che con lui sarebbe finita. Stare insieme è stato meraviglioso, ma Stefano di figli nostri non ne ha voluti. E questo è stato un probabile motivo di allontanamento. Io quando amo provo il desiderio di abbracciare il frutto di questo amore. Lui però era contrario e così mi sono rassegnata”, ha raccontato l’attrice sulla rivista “A”.

