Ornella Muti: “Sono single da 11/12 anni”/ “App di incontri? Non farei mai una cosa del genere”

Ornella Muti e la rivelazione sulla carriera: “Non volevo fare l’attrice“

Ornella Muti ha concesso un’intervista a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La diva del cinema ha ripercorso la sua carriera, rivelando di essersi avvicinata alla recitazione quasi per caso. In riferimento al suo primo provino, per il film La moglie più bella del 1970, ha raccontato: “Intanto non volevo fare l’attrice, mi sono trovata in questa situazione. Ho accompagnato mia sorella al provino, avevo 14 anni, mia sorella era un po’ più grande. Però ero più giusta io per l’età“.

Dopo quel primo provino, Ornella Muti ha avviato una carriera di grande successo sul set, diventando un’icona sul grande schermo. Eppure, alla domanda “cosa vuoi fare da grande?” che spesso si rivolge ai bambini quando sognano il loro futuro, l’attrice ha sempre risposto di avere molteplici ambizioni: “Volevo fare la ballerina di danza classica, la maestra d’asilo perché adoro i bambini, volevo fare lo scienziato nucleare, avevo queste idee qua. È andata come doveva andare“.

Ornella Muti rigetta le app di incontri: “Non farei mai una cosa del genere“

Ornella Muti, nel corso dell’intervista, si è anche soffermata sul tema della bellezza e sul fatto di essere riconosciuta da molti come un’icona di fascino: “La bellezza è un dono, una roba che ti viene data. La riconoscono gli altri, più di te stesso. Per fortuna sono sempre stata più insicura che sicura. Uno si trova sempre mille difetti“. Sul fronte sentimentale, l’attrice ha ammesso di non avere nessuno al suo fianco ormai da diverso tempo: “Sono single, saranno 11 o 12 anni“. E, sui corteggiamenti da parte degli uomini, ha aggiunto: “Forse non me ne accorgo neanche. Io penso che quando incontri un uomo, è una roba che scatta in due persone“.

Ornella Muti crede nell’innamoramento dal vivo, nel colpo di fulmine, e ammette che non utilizzerebbe mai le app di incontri. In riferimento a Sharon Stone, che recentemente ha rivelato di essersi iscritta a Tinder per cercare il vero amore, l’attrice ha rivelato: “Io non farei mai una cosa del genere. Io ho bisogno di incontrare una persona per capire, perché magari è anche meno bello di quello che tutti pensano ti possa piacere, ma è un uomo che mi interessa e mi affascina“.











