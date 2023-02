Ornella Vanoni asfalta Rosa Chemical/ “O è scemo o ci fa comunque è un caso…”

Ornella Vanoni contro rosa Chemical

Dopo aver fatto discutere per il bacio a Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023 durante la finalissima, Rosa Chemical torna al centro della discussione per un commento di Ornella Vanoni. Rosa Chemical, dopo il successo ottenuto a Sanremo, è stato ospite di Propaganda Live dove ha dovuto rispondere ad una serie di domande, tra cui alcune di cultura generale. Gli è stato così chiesto il nome del Presidente della Repubblica a cui Rosa Chemical non ha saputo rispondere. Solo l’aiuto ricevuto da Zoro gli ha permesso di arrivare alla risposta.

Il video è diventare virale sui social scatenando i commenti degli utenti tra cui anche quello di Ornella Vanoni che ha lanciato al rapper una frecciatina.

Il commento di Ornella Vanoni su Rosa Chemical

Dopo aver visionato il video dell’intervento di Rosa Chemical a Propoganda Live, Ornella Vanoni ha commentato così: “O è scemo o ci fa comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”. Il commento della Vanoni è arrivato dopo le parole pronunciate sul palco del Teatro Ariston. Dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, la Vanoni, ospite della finalissima di Sanremo 2023, rivolgendosi al marito di Chiara Ferragni, aveva detto: “Voglio conoscere Fedez, gli devo parlare. Devo dirgli una cosa importante, una storia che riguarda lui”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato il video dell’intervento di Rosa a Propoganda Live. Dopo aver condiviso il video su Twitter, la Lucarelli ha cinguettato: “Questo sì che è uno scandalo”.

Questo sì che è uno scandalo. pic.twitter.com/HbItWzhLwT — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 15, 2023

