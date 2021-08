Ornella Vanoni / La tormentata storia d’amore con Gino Paoli

Regina assoluta, Diva indiscussa e una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana, Ornella Vanoni è una stella di cui non è semplice parlare. Come si potrebbe, del resto, riassumere più di 60 anni di lunga, affannata carriera, costellata di esperienze, collaborazioni storiche, approcci a svariati generi musicali, e perfino un debutto attoriale? I traguardi della cantautrice e attrice milanese sono moltissimi, tra questi figurano le oltre 65 milioni di copie dei suoi dischi vendute, ben 8 partecipazioni al Festival di Sanremo, il premio alla carriera ricevuto sempre sul palco dell’Ariston, e due Premi Tenco, che le donano di diritto il primato di essere la prima ed unica cantante a ricevere due di questi premi. Dal Club Tenco ha ricevuto anche una Targa Tenco, come ulteriore riconoscimento per il suo prezioso contributo all’arricchimento della cultura artistica e musicale italiana.

Gino Paoli sta male, cos'ha?/ Nuovo concerto annullato 'per motivi di salute'

Praticamente infinita è la lista di artisti con cui ha collaborato negli anni, tra i quali lo storico cantautore Gino Paoli – col quale ebbe anche una lunga e tormentata storia d’amore negli anni settana –, i New Trolls, e tantissimi artisti jazz statunitensi, come George Benson e Michael e Randy Brecker, tra i molti. Per lei hanno anche scritto molte delle migliori penne del panorama musicale italiano di sempre: Paolo Conte, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Cocciante, Ivano Fossati sono solo alcuni dei tanti volti che hanno composto parole per la sua voce unica e inconfondibile. Nonostante la veneranda età di 87 anni, Ornella è ancora attiva come un tempo, si esibisce ancora, canta in molteplici eventi – da ricordare, ad esempio, la sua comparsa all’ultimo Festival di Sanremo in qualità do ospite d’onore – e dimostra di avere sempre la solita personalità spigliata e una lingua tagliente che non risparmia commenti onesti e schietti.

Gino Paoli/ I problemi di salute, gli amori e quella volta in cui si sparò

Ornella Vanoni, una personalità unica

È proprio per la sua personalità unica, oltre la sua splendida e particolare voce, che i fan la adorano e ascoltano tutt’oggi. Non risparmia i suoi commenti nemmeno sui social, poiché si mostra piuttosto attiva anche sulla sua pagina di Instagram nella quale alterna, a post contenenti citazioni delle sue canzoni per pubblicizzare il recentissimo album Unica, pubblicato a inizio di quest’anno in onore del suo sessantesimo anno di carriera, anche saluti agli amici più cari e le figure pubbliche purtroppo scomparse nel corso di quest’anno: fra i saluti ci svanono quello a Milva, a Raffaella Carrà, a Franco Battiato e il più recente, quello dedicato a Gino Strada, fondatore di Emergency. Le parole spese dalla cantautrice sono sincere, estemporanee, colme di sentimenti autentici. Non mancano, però, momenti di leggerezza, come le storie e le foto dedicate al suo cagnolino, Ondina, o simpatici video indirizzati ai suoi fan.

Ornella Vanoni/ Giorgio Strehler il primo dei suoi amori, ma con Gino Paoli e Lucio Ardenzi

Recentissima è anche la collaborazione nella hit estiva Toy Boy, che la Vanoni ha realizzato con Colapesce e Dimartino, i due cantanti reduci dalla scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Sebbene sia ormai ferma coi tour già da diversi anni, non sono infrequenti le sue apparizioni televisive, nonostante faccia ormai sempre più fatica, come ribadito più volte dalla cantautrice in diverse interviste via radio. Nel futuro prossimo compaiono infatti le apparizioni all’Arena di Verona previste per fine agosto, nell’ambito del Power Hits Estate 2021 al fianco di tantissimi altri ospiti e volti famosi della musica italiana. Per il resto, bisogna solo restare a guardare, nulla toglie che la Diva possa stupire ancora con qualche nuova sorpresa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA