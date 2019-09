Ornella Vanoni/ Nuovo attacco a Giuliano Peparini? (Amici Celebrities)

Ornella Vanoni non si può certo mettere in panchina, ma durante la prima puntata di Amici Celebrities qualcuno dei giudici ha cercato di metterla a tacere. Anche se in modo involontario, naturalmente. Si tratta di Platinette, che in più di un’occasione ha preso la parola per dire la sua in merito a coreografie e verdetti. Riuscendo alla fine ad irritare in modo simpatico la Vanoni, stufa di sentire solo la voce di Mauro Coruzzi e non potersi sbilanciare più di tanto. Dato che si parla di due personalità più che note dello spettacolo, non stupisce vederle poi a battibeccare per più volte nel corso dell’appuntamento in tv. “Parla sempre lei. Lui. Loro”, dice ad un certo punto la cantante, incerta su come parlare di Platinette. Scocciata per quasi tutta la serata, a volte distratta persino, Ornella Vanoni però conquista il web e i social proprio per questo suo modo di fare. “Quando io ho dato il mio esame al Piccolo Teatro, ho sbagliato otto volte”, confessa poi dopo le varie dimenticanze di Ciro Ferrara nella performance. Ornella però è molto di più. E’ quella giudice che dimentica di votare quando bisogna farlo, un po’ come è accaduto a Ora o mai più. Oppure che si lascia sfuggire delle parolacce nei momenti più impensabili. Peccato che alla corte di Maria De Filippi non ci sia pure un Toto Cutugno a fare combutta con la Vanoni e a regalarci un’altra versione, tutta rossiccia, di due possibili Sandra e Raimondo.

Ornella Vanoni, Amici Celebrities: zero peli sulla lingua

Ornella Vanoni non ha di certo peli sulla lingua e poco importa se significa andare contro uno degli altri giudici di Amici Celebrities. Nella puntata della scorsa settimana, la cantante non ha esitato a puntare il dito contro Giuliano Peparini, a causa di quella coreografia preparata per Francesca Manzini, con la canzone Feeling Good di Michael Bublè. “Non mi piace questa cosa”, ha detto senza esporsi troppo la giudice artista. Il perchè? Nella coreografia di Peparini si lancerebbe un messaggio sbagliato, di come le donne possano umiliare gli uomini. In disaccordo Platinette e ovviamente l’autore, che ha ribadito come alla fine sia “solo un gioco”. Ornella non ammette divisioni, non prevede target nemmeno quando si parla di bellezza. Di fronte ad una Platinette sbavosa per le esibizioni maschili, la giudice ribatte di non avere alcuna preferenza. “Se vedo un uomo bello lo guardo. Se vedo una donna bella anche”, regalandoci poi una delle sue perle più sagge: “se il mondo può darmi 100, perchè devo prendere solo 50?”. Una frase che è diventata subito virale sui social, detta con quella voce suadente di chi sa come funziona la vita.

