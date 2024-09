Ornella Vanoni è tra gli ospiti annunciati dell’evento televisivo “Semplicemente Fiorella”, lo show musicale di Fiorella Mannoia trasmesso in prima serata su Rai1. La raffinata interprete è pronta a condividere il palcoscenico con la collega e chissà che non possa regalarci qualche altra chicca come del resto ci ha abituati negli ultimi mesi nel salotto tv di “Che tempo che fa” sul canale Nove. Intanto la Vanoni dopo un’estate di successo grazie alla hit “Sant’allegria” ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo. Si tratta di “Perduto”, una vecchia canzone del 1992 che l’interprete ha rivisitato e pubblicato con un sound completamente moderno grazie alla collaborazione con il dj e producer heysimo, al secolo Simone Sproccati.

In occasione del lancio del singolo, la cantante ha detto “Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi”.

Ornella Vanoni, nuovo singolo Perduto ed album in uscita

L’uscita di “Perduto” segna per Ornella Vanoni il lancio di un nuovo importante progetto musicale che arriva dopo il successo di Calma Rivoluzionaria, l’ultimo lavoro discografico pubblicato con la BMG che ha voluto prolungare il rapporto di collaborazione con l’artista. Dino Stewart (Managing Director BMG) ha dichiarato in occasione della conferma del contratto con la Vanoni: “Dopo la registrazione di “Calma Rivoluzionaria” con Samuele Bersani pensavo che con Ornella sarebbe rimasta “solamente” un’amicizia speciale e invece qualche mese fa è riuscita a sorprenderci dicendo che voleva fare un disco diverso da ogni suo lavoro precedente. Detto fatto: eccoci in un momento di relax dopo la session in studio di registrazione a firmare un nuovo accordo discografico. Siamo tutti e tre molto felici!”.

A distanza di un mese dall’uscita di “Perduto”, Ornella Vanoni pubblicherà un nuovo album dal titolo “Diverse” in uscita il 18 ottobre in cui rivisiterà alcuni dei suoi più grandi progetti con i migliori producer italiani.