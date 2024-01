Oroscopo 2024, le previsioni di Paolo Fox ad Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia/ Anno d’oro per…

Oroscopo Paolo Fox 2024, le previsioni ad Affari Tuoi, Speciale Italia 2024: Ariete, Toro e Gemelli

La diretta di Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia 2024 non ci ha solo accompagnati verso l’assegnazione dei biglietti vincenti; la serata è stata impreziosita dall’intervento di Paolo Fox che ha offerto un nuovo scorcio sulle previsioni dell’Oroscopo 2024 segno per segno. L’esperto di stelle e simbolismo astrale è partito dal nuovo anno per i nati sotto il segno dell’Ariete: “Un anno importante perché non ci sono pianeti contrari; ci sarà un momento molto importante, soprattutto in primavera e alla fine dell’anno. Mi raccomando, non rinunciate all’amore…”.

Per il Toro c’è invece ancora qualcosa da sistemare dopo aver chiuso il 2023, ma: “C’è Giove nel segno, dunque bisogna sistemare delle cose, mettere a posto alcuni conti in sospeso rimasti alla fine del 2023: maggio sarà un mese molto importante per chi vuole sposarsi”. Le previsioni dell’Oroscopo 2024 di Paolo Fox sono poi proseguite con i nati sotto il segno dei Gemelli: “… Abbiamo dei pianeti in opposizione, c’è da badare all’amore, da badare anche alle spese. Si inizia l’anno con qualche dubbio, quindi bisogna aspettare un po’”. Tanta pazienza dunque, ma che forse sarà presto ripagata: “Giove sarà nel vostro segno da fine maggio; quindi giugno, luglio e agosto saranno mesi importanti”.

Il secondo appuntamento con le previsioni di Paolo Fox per l’Oroscopo 2024 durante la diretta di Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia è stato condito da uno scorcio sull’annata dei nati sotto il segno del Cancro. “La prima parte dell’anno c’è un Giove molto favorevole. Siete tra i segni che in questa prima parte del 2024 non avranno pianeti contro, a parte a febbraio quando ci sarà da discutere di qualcosa di nuovo in ambito lavorativo e sentimentale…”.

L’esperto di stelle ci porta poi nel 2024 dei nati sotto il segno del Leone: “Dopo una fase difficile dello scorso anno, siete ancora in procinto di lavorare a nuovi progetti che però, prima della seconda parte dell’anno, non sembrano chiari…”. L’amore promette scintille in vista della bella stagione: “Vi fate un po’ desiderare, quindi è probabile che durante l’estate abbiate un importante confronto”. Paolo Fox chiude la seconda tornata di previsioni per l’Oroscopo 2024 con il segno della Vergine: “Il nuovo anno dice che avrete delle grandi occasioni, soprattutto tra gennaio e maggio, per fare ordine e spazzare via ciò che non vi piace. Se cercate l’amore, aprile e maggio sono mesi importanti”.

Durante la diretta di Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia 2024 sono arrivate puntuali le previsioni per l’Oroscopo 2024 di Paolo Fox per i nati sotto il segno della Bilancia. “Dovete riprendervi da un 2023 che vi ha messo alla prova e che soprattutto a volte ha portato anche qualche piccolo fastidio… Siete sensibili, quando vi lasciate coinvolgere dalle tensioni che vivono gli altri rischiate di andare un po’ giù”. Ma non disperate: “I primi mesi dell’anno non sono eccellenti, ma a primavera inoltrata recupererete”.

Gli aggiornamenti di Paolo Fox proseguono poi con i nati sotto il segno dello Scorpione: “Questo segno dovrebbe dimenticare il passato. Le parole di troppo, le affermazioni che possono essere esagerate vi ledono! Attenzione a non passare dalla parte del torto anche se avete ragione… Nella seconda metà dell’anno avrete la possibilità di fare un passo in avanti, anche nei sentimenti”. Le previsioni dell’Oroscopo 2024 di Paolo Fox per i nati sotto il segno del Sagittario sono invece all’insegna dei nuovi obiettivi: “Ad inizio anno ci sono importanti novità; la seconda parte sarà un po’ più complessa, quindi potreste non riuscire a completare progetti che è dunque meglio completare entro maggio. Da giugno in poi meglio non lasciare il certo per l’incerto”.

Oroscopo Paolo Fox 2024, le previsioni ad Affari Tuoi, Speciale Italia 2024: Capricorno, Acquario e Pesci

Il quarto ed ultimo intervento di Paolo Fox per le previsioni dell’Oroscopo 2024 iniziano con i nati sotto il segno del Capricorno: “Un segno che ha una grande dedizione verso i lavori che ama. Il 2024 è un anno che vi da coraggio, forza ed energia, ci sarà una primavera importante ma anche momenti in cui direte: ‘Non ce la faccio’. Questo accade perché volete fare sempre tutto da soli… Grande anno per voi!”

Le previsioni di Paolo Fox proseguono poi con il 2024 targato Acquario: “A febbraio si trova l’amore; questo è proprio il momento in cui si vuole consolidare, ufficializzare. La parte iniziale è molto positiva; per quanto riguarda il lavoro, bisogna economizzare qualcosa e rimandare alla seconda che andrà meglio. Arriverete comunque alla meta senza problemi”. Infine, l’Oroscopo 2024 di Paolo Fox si conclude con i nati sotto il segno dei Pesci: “La prima parte dell’anno sarà molto veloce con buoni progetti; attenzione alla seconda parte, perchè arriva un Giove un po’ particolare… Bisogna anche pensare alla casa, all’affitto. Bisogna chiedersi: ‘cosa faccio, dove starò?’. Riflettete dunque su questi aspetti”.











