L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars svela cosa dicono le stelle per i prossimi giorni soffermandosi sul fatto che questo fine settimana sarà particolarmente energico e capace di mostrare con chiarezza alcune situazioni che finora non sono state ben definitive. Nella settimana fino al 15 dicembre 2024 grazie a Venere in Acquario ritorneranno in auge l’emozioni, soprattutto per i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario e per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario . Infine, grazie alla Luna Piena sarete in grado di dare maggior attenzione alle vostre emozioni ed ai vostri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci della settimana.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024/ Gemelli super favoriti con Giove e Venere, la Vergine lotta

Oroscopo settimanale di Simone and the Stars: previsioni fino al 15 dicembre 2024

BILANCIA: Settimana dedicata ai confronti di lavoro, nulla cade del cielo ma puoi avanzare proposte ai referenti di lavoro, affrontare discorsi importanti con i collaborati e le giornate intorno a venerdì 13 promettono di essere efficaci per gli affari. In amore periodo confuso in cui è necessario fare ordine con un confronto con il partner.

Oroscopo settimanale Simon and the stars fino 15 dicembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: segni 'top'

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars sul fronte professionale potrebbero esserci dei rallentamenti, in questo periodo ci sono alcuni ostacoli e impedimenti cerca di mantenere la calma, anche in amore è il momento di procedere con cautela.

SAGITTARIO: Gradualmente stai ricostruendo la tua immagine professionale che nei prossimi mesi del 2025 ti porterà a grandi rivincite, sul lavoro non mancheranno occasioni e proposte mentre in amore il cielo si scalda sempre più ed anche le storia appena nate possono portare qualcosa di magica.

Simon and the Stars, oroscopo settimanale fino al 15 dicembre 2024: previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: Non tutto procedere liscio come l’olio e dunque è meglio capire quali sono le priorità e le cose più importanti, soprattutto sul lavoro, per ripartire chi ha iniziato una nuova professione o è in cerca di conferme deve essere fiducioso, in amore invece ventata di freschezza grazia a Venere.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 12 dicembre 2024/ Novità in amore per Sagittario e Pesci

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars fino al 15 dicembre 2024 svelano che è un periodo fertile dal punto di vista professionale ma anche l’amore torna ad essere protagonista della tua vita e ci sarà sintonia con la persona amata e saranno bellissime le giornate del weekend.

PESCI: Incertezze e dubbi sul lavoro che invitano a pazientare in attesa che la situazione migliori. In amore invece è la famiglia che può essere considerata ‘d’intralcio’ tra te e il lavoro tuttavia i problemi è meglio affrontarli, con raziocinio e lucidità, prima che esplodano.