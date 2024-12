Una Luna un po’ difficile che cambierà segno in serata per l’Acquario che è esausto, ma è al top in amore, insieme alla Bilancia. Lo Scorpione è carico di impegni e il Capricorno risale la china. Di seguito, le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

BILANCIA: è ora di far tornare in auge l’amore! Ci possono essere incontri piacevoli e nuovi legami. Sfrutta questo cielo anche per recuperare forma fisica, visto che Marte non è più opposto.

SCORPIONE: la Luna in opposizione tutta la settimana è stata pesante, con tanti impegni, probabilmente anche di cura per qualcuno in famiglia che non sta bene. Non c’è spazio per lo svago, ma nel weekend andrà meglio

SAGITTARIO: domani è la giornata giusta per chiarire ciò che non funziona. Ultimamente sei molto guardato e ammirato e Venere favorevole accende la passione.

CAPRICORNO: la Luna è attiva, dopo un inizio di settimana pesante. È un buon periodo per amare! Pensa a un bel regalo da fare a chi vuoi tu.

ACQUARIO: sei molto stanco e prendi tutto troppo di punta. Non ridurti all’ultimo minuto per fare le cose, come spesso fai! L’amore invece è premiato da questa Venere nel segno.

PESCI: in questa fase dovresti cercare di vincere la pigrizia provocata da Mercurio opposto, ma da gennaio ripartirai, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024. In amore devi essere molto paziente. Le feste tuttavia hanno un bel cielo, anche se devi stare un po’ attento al denaro.

