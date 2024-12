Cosa prevedono le Stelle per il nuovo anno? Secondo l’Oroscopo 2025 quali sono i segni più fortunati in amore? Tra minestre riscaldate e ritorni di fiamma, si prevedono incontri per i single mentre le coppie più stabili e durature potranno fare progetti importanti come pensare al matrimonio o ad un figlio. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo 2025 sull’amore con le previsioni da Ariete a Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024/ Grandi occasioni per Capricorno e Acquario

Oroscopo 2025, i segni più fortunati in amore: Ariete pronto a scelte coraggiose

ARIETE: Ottimo anno per consolidare i rapporti e rafforzare i legami. È l’anno giusto per fare grandi passi come un matrimonio o una convivenza, Giove ti aiuterà a prendere coraggio ed affrontare le sfide.

TORO: Dopo anni di alti e bassi il 2025 ti porterà la serenità, i single potrebbero apprezzare l’indipendenza e la libertà ma alcuni potrebbe cadere nei ritorni di fiamma. Tornerai a credere nei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024/ Parola d'ordine: relax! I pianeti rincuorano Cancro e Vergine

GEMELLI: Stando a quanto riporta l’oroscopo 2025 sull’amore sarai pieno di fascino e libertà e potresti vivere avventure travolgenti nozze in vista per le coppie stabili mentre gli altri guarderanno al futuro con ottimismo.

CANCRO: L’oroscopo 2025 svela che per i single c’è la possibilità di essere estremamente attrattivi, tra nuovi incontri e ritorni di fiamma sarai tu a scegliere, mentre le coppie in crisi le supereranno alla grande.

LEONE: Il 2025 è un anno cruciale per l’amore, le Stelle ti invitano a costruire legami profondi e duraturi, favoriti convivenze e matrimonio e cerca di affrontare le nuove sfide con coraggio e determinazione: non te ne pentirai.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 25-29 dicembre 2024/ Momento d’oro per Gemelli e Leone

VERGINE: Il 2025 è un nuovo inizio per l’amore, chiuderai definitivamente le porte con il passato, sarai pronto e carico a nuovi incontri e conoscenze. Il transito di Giove in Cancro protegge le relazioni di lunga durata.

Oroscopo 2025 amore, i segni più fortunati:

BILANCIA: Il mantra dell’anno sarà ‘portare pazienza’, le Stelle ti invitano a revisionare i rapporti mentre i legami più superficiali potrebbero trovarsi davanti ad un bivio o dentro o fuori, insomma non mancheranno le sfide.

SCORPIONE: Si prospetta un anno di crescita emotiva, una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in un amore autentico. Le Stelle ti invitano ad osare di più, lasciando da parte i freni della paura per abbracciare emozioni diverse.

SAGITTARIO: L’oroscopo 2025 svela che l’anno inizierà in salita con qualche problema da superare in amore, anno di nebbia e confusione, attenzione ai ritorni di fiamma ed alle passioni troppo travolgenti,

CAPRICORNO: Stando a quanto riporta l’oroscopo 2025 è l’anno del riscatto, saluterai quelle emozioni che non ti soddisfano più per lasciare spazio ad emozioni autentiche, un incontro speciale potrebbe trasformarsi in una relazione solida.

ACQUARIO: Ti aspettano mesi in cui sarai seducente e attraente, catturerai l’attenzione di persone ben lontane dai tuoi standard, è un buon periodo anche per consolidare un legame importante e favorite nozze e convivenze.

PESCI: Anno impegnativo per l’amore, le Stelle favoriscono le emozioni ma segnalano anche qualche ostacolo da superare, cambiamenti importanti con nuovi incontri, svolte nei legami e chiusura con i rapporti usurati.