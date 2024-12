Oroscopo 2025, tutti i segni: cosa dobbiamo aspettarci

Il nuovo anno è ormai alle porte ed è tanta la curiosità di scoprire cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo anno, Novella 2000 ha fornito ai suoi lettori l’Oroscopo 2025, con grande attenzione prestata a tutti i segni nel dettaglio, scopriamo le previsioni riguardanti amore, lavoro e rapporti, per quello che si preannuncia un anno davvero ricco di novità e cambiamenti:

ARIETE: in amore arriveranno delle sorprese importanti, sarà un 2025 di revisioni, in primavera vivrete uno slancio energetico da non sottovalutare in alcun caso, è il momento giusto per mettere in chiaro la vostra posizione. Saturno vi inciterà allo smantellamento del vecchio per fare posto al nuovo.

TORO: l’oroscopo anno 2025 prevede cose molto interessanti per tutti voi, il cambiamento è in arrivo già a partire dal termine di maggio, quando Giove vi porterà nel segno un nuovo equilibrio e la possibilità di trovare chiarezza.

GEMELLI: le coppie potranno raggiungere un livello superiore, gli stessi pianeti agiranno in favore delle coppie, molti hanno raggiunto la maturità, tanti altri ci riusciranno nei prossimi mesi, molti di voi si ritroveranno a ragionare sul futuro.

CANCRO: sarà l’anno dell’azione e non dovete certo farvi trovare impreparati, le coppie potranno andare avanti nel percorso, nel 2025 potrete consolidare ma non solo, arriverà anche il momento di alzare l’asticella e proiettarsi verso dei nuovi scenari.

LEONE: l’oroscopo anno 2025 prevede un cambiamento importante per voi, getterete delle basi solide, riuscirete a proseguire il vostro cammino espandendovi e alcune famiglie potrebbero addirittura allargarsi, ascolto e comprensione saranno alla base di tutto.

VERGINE: per I single sarà un anno di incontri importanti e magici, chi sogna di fare carriera potrà trovare la persona giusta sul proprio cammino. Sarà un 2025 di forte rinascita e con evoluzioni durature e stabili.

Oroscopo anno 2025, Bilancia troverà l’amore: giro di boa per Scorpione

Sulle colonne di Novella 2000 abbiamo trovato previsioni e anticipazioni riguardanti l’Oroscopo anno 2025, pronto a regalare valanghe di novità un po’ a tutti i segni e in tutti i vari campi:

BILANCIA: questo 2025 in arrivo vi porterà diverse novità, tanti single troveranno la persona giusta sul loro cammino, niente sarà lasciato al caso. Saturno e Urano porteranno una ventata di novità.

SCORPIONE: da maggio arriveranno grandi novità per voi, Giove inizierà un transito molto importante, sono in arrivo dei nuovi e brillanti inizi, le svolte secondo l’oroscopo 2025 arriveranno sia in amore che sul lavoro.

CAPRICORNO: grandi cambiamenti arriveranno soprattutto nella seconda parte dell’anno, Saturno indirizzerà verso di voi la sua barchetta, in qualche coppia più giovane e più matura può spuntare a galla qualche malumore.

ACQUARIO: l’oroscopo 2025 prevede un grande amore all’orizzonte, fatevi trovare pronti, alcuni potrebbero fare i conti con dei cambiamenti, arriverà la verità su molti di voi. Scopriremo chi è destinato a durare davvero.

PESCI: è in arrivo un incontro giusto dopo anni di chiusure, sia sul lato professionale che quello sentimentale. Il 2025 giungerà in soccorso dei single, le coppie rimaste indietro nei progetti potranno fare un bel balzo in avanti.

SAGITTARIO: i traumi del passato inizieranno a fare meno male, le coppie inizieranno a pensare a un’evoluzione, per i single sarà un anno importante e ricco di nuovi incontri.