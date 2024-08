Oroscopo Branko giovedì 29 agosto 2024: Bilancia distratta, Sagittario frettoloso

Intervenuto sulle frequenze di Radio Rds l’esperto di astri Branko ha svelato nuovi aggiornamenti sulla situazione astrale di oggi giovedì 29 agosto, l’oroscopo che ha fornito novità e sorprese riguardo all’andamento delle prossime ore, questi i primi tre segni analizzati dall’esperto di astri:

Alena Seredova confessa: "Ecco perché non ho perdonato Gigi Buffon"/ "Verissimo? Vi spiego come funziona"

BILANCIA: siete piuttosto inclini alle distrazioni, avete bisogno di relax in attesa di un inizio di settembre davvero molto promettente. Allo stesso tempo sarete molto attivi e seminerete in vista dei prossimi mesi.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo di Branko non avete voglia di andare incontro: restate un profilo amato da molti, ma categoricamente riluttante a scendere a vari compromessi, questo vi potrebbe mettere in potenziale, ma non forzato, conflitto con qualcuno.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne nel Trono Over/ Telefonate con Cristina e retroscena su Ida Platano…

SAGITTARIO: di solito avete fretta di fare le cose senza troppa pazienza, siete meno inclini a dare ascolto, cercate di occuparvi solamente delle questioni che vi sembrano più urgenti in questo momento.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko: Capricorno sotto stress

Sempre su Rds Branko ha poi svelato altre novità sull’oroscopo di oggi giovedì 29 agosto 2024, con colpi di scena e possibili ribaltoni per i vari segni dello zodiaco. Capricorno resta sotto stress, Acquario non lascia traccia, mentre i nati sotto il segno dei Pesci avranno bisogno di ricordare l’importanza dei sacrifici:

ANTONELLA MOSETTI E NICCOLÓ BETTARINI STANNO INSIEME?/ "Prima col padre, ora col figlio": lei replica!

CAPRICORNO: il momento non è dei migliori e state accusando lo stress sotto diverse forme, non tanto sul lavoro quanto per problemi umani, magari potrebbero essere legati ai rapporti con i colleghi, cercate di finire velocemente sul lavoro.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Branko la giornata di oggi non sarà entusiasmante, non lascerete grandi tracce di voi in attesa di momenti migliori.

PESCI: avete bisogno di aggiornarvi, avete una mentalità attuale che sembra poco incline ai sacrifici, piuttosto pigra, dovete entrare in un’ottica diversa e ricordarvi l’importanza dei sacrifici.