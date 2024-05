Oroscopo Branko, oggi 17 maggio 2024/ Da Bilancia in bilico a Pesci in crisi, Scorpione sorprende e…

L’Oroscopo di Branko si rinnova oggi 17 maggio alla seconda metà dei segni zodiacali. In particolare, le previsioni astrologiche dettate dall’astrologo, cura la sua rubrica dell’Oroscopo in onda sulle frequenze di Radio RDS, svelano le novità in ogni campo, dall’amore agli affari passando per la salute e il mood.

BILANCIA: per l’Oroscopo di oggi a cura di Branko il quadro astrologico dettato dalle stelle e più che trasparente. Siete ormai consapevoli di non volere delle situazioni poco chiare. Lasciate andare.

SCORPIONE: la Luna per i nati sotto il segno é perlopiù in aspetto amichevole. É importante quindi credere nel proprio potenziale per una ripartenza in ogni campo con importanti novità all’orizzonte.

SAGITTARIO: la posizione avversa della Luna sembra esservi proprio d’ostacolo in ogni campo. Ragion per cui proprio vi sembrerà essere come bloccati.

CAPRICORNO: l’oroscopo di oggi a cura di Branko prosegue poi con la rivelazione della posizione amichevole di Sole, Luna, Venere e Giove, in ottimo aspetto per le novità nella vostra vita. Importanti risvolti sono previsti sia nei sentimenti che in campo professionale.

ACQUARIO: la posizione in opposizione di Venere potrebbe arrecarvi non pochi ostacoli, nelle relazioni in senso lato e più precisamente in amore. Il quadro astrale non prospetta cieli rosei, bisogna pazientare e attendere il sereno.

PESCI: per l’Oroscopo rinnovatosi oggi a cura di Branko, potrebbe subentrare qualche difficoltà per i nati sotto il segno, che potrebbero quindi vedersi negata la serenità data la situazione astrologica poco favorevole del momento.











