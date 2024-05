Oroscopo Branko oggi 7 maggio 2024/ Cancro baciato dal Novilunio, guai per l’Acquario: i top e flop!

Ritorna il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo del giorno a cura di Branko, con le previsioni astrologiche che vedono Cancro tra i segni top e l’Acquario tra i segni meno baciati dalle stelle.

Ariete: per l’oroscopo del giorno di Branko é prevista una settimana fondamentale e decisiva per la buona riuscita di un affare. Mercurio facilita contatti e transazioni di lavoro. I nati sotto il segno palesano di avere una passionale fantasia nei sentimenti.

Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2024/ Previsioni segno per segno: i top e flop!

Toro é tra i segni beneficiati dalla nuova Luna: l’oroscopo del giorno a cura di Branko

Toro: il Novilunio porta un flusso stellare di energia positiva. É quindi prevista una pioggia battente di fortuna, anche se Plutone potrebbe rendere agitato l’ambiente di lavoro.

Gemelli: l’oroscopo del giorno di Branko vede i nati sotto il segno portatori di

indulgenza. I nati del segno si palesano come una calma apparentemente, pronti a dichiarare guerra contro i rivali. Mercurio beneficia di una chiamata professionale e poi di un incontro nei sentimenti.

Ariete, oroscopo Branko 2024/ Previsioni amore, lavoro e salute: progetti e concretezza per un anno...

Cancro: si appresta a vivere un Novilunio in Toro ,in aspetto con Nettuno nel mare dei Pesci, con tanto di bikini bianco succinto. Per la serie il quadro astrale é di congiuntura al top per le novità positive e nuovo amore nasce in maggio. Siete attratti dal diverso perché è la differenza che vi attrae nell’anno 2024. Gli amici possono aiutare in affari.

Leone: il cambio di Luna in Toro segna il cambiamento a partire da oggi. Mercurio facilita i cambiamenti nel lavoro in positivo e si potrebbe cogliere il momento fortunato per un nuovo inizio, magari un viaggio

Vergine: il Novilunio in Toro beneficia i nati sotto il segno su ogni fronte, dalla salute agli affari, passando per i sentimenti. Giove in particolare spinge i nati sotto il segno verso una nuova passione travolgente.

Toro, oroscopo Branko 2024/ Previsioni amore, lavoro e salute: nuovi incontri e successi nel nuovo anno

Bilancia: si prepara a vivere dei cambiamenti in positivo e si prospetta una svolta negli affari. Tuttavia il suggerimento é di non stancarsi troppo, perché Marte potrebbe creare ostacolo.

Tra i segni al top secondo l’Oroscopo di Branko c’é lo Scorpione, Acquario invece…

Scorpione: il Novilunio in Toro, per le previsioni dell’Oroscopo di oggi a cura di Branko, potrebbe stravolgere le vecchie collaborazioni e incoraggiare delle nuove intese. Quindi il consiglio resta quello di osare.

Sagittario: La Luna Nuova beneficia i nati sotto il segno nel campo della salute. E l’amore? Il clima si fa all’insegna della distensione, soprattutto in famiglia. Quindi la previsione suggerisce un weekend en plein air.

Capricorno: La nuova Luna in Toro, campo della fortuna, apre a delle proposte interessanti. Quindi i nati sotto il segno devono prepararsi alle novità su ogni fronte, del resto il periodo é propiziatorio.

Acquario: potrebbe scoprirsi tra i segni zodiacali flop tra i 12 protagonisti. Questo dal momento che é ostacolato dalle Non vi scenate nelle liti previste. Interessante é invece l’effetto benefico di Mercurio favorevole per le entrate nelle finanze.

Pesci: secondo l’Oroscopo del giorno a cura di Branko, il Novilunio in Toro porta inevitabilmente a delle nuove emozioni.

Nel frattempo, a cura dello stesso esperto Branko si redige anche l’Oroscopo della settimana…

© RIPRODUZIONE RISERVATA