Oroscopo Branko, previsioni oggi 22 dicembre 2024

Nuovo appuntamento con l’esperto di astri, stando alle previsioni astrali dell’Oroscopo Branko la giornata di oggi 22 dicembre 2024 porterà grandi novità in serbo, a partire dall’energia che fortunatamente torna a bussare ad alcune porte, come nel caso dell’Ariete, ma non solo. Anche per Toro e Gemelli ci sarà da fare i conti con qualche novità in queste ore, sia dal punto di vista della freschezza che di sentimenti e lavoro:

ARIETE: avete una rinnovata energia, Marte e la Luna sembrano favorirvi sul piano sentimentale, avete una grinta che vi aiuta a superare gli ostacoli, cercate di evitare di prendere decisioni troppo frettolose in questo periodo.

TORO: secondo l’Oroscopo Branko di oggi potreste fare i conti con qualche insicurezza emotiva, siete un po’ stanchi e meritatate del riposo, cercate di lasciar andare le cose che non potete controllare per ritrovare un po’ di serenità.

GEMELLI: sul lavoro sembrate più creativi del solito, cercate di proporre delle idee innovative in questo periodo, prestate attenzione alla cura del corpo e ascoltate i segnali che vi sta mandando, non sono da trascurare.

Oroscopo Branko oggi domenica 22 dicembre 2024: ritorno dal passato per Cancro?

Intervenuto tra le frequenze di Rds, l’esperti di astri ha poi fornito ulteriori aggiornamenti dal punto di vista astrale, secondo l’Oroscopo Branko ci potrebbero essere dei ritorni direttamente dal passato per i nati sotto il segno del Cancro, mentre Leone avrà delle nuove occasioni, vediamo più nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

CANCRO: qualche ritorno dal passato potrebbe riemergere per chi è single, cercate di guardare avanti con grande fiducia senza pensare troppo a eventuali errori commessi e lacrime già versate.

LEONE: godete di ottima salute ma cercate di moderarvi, siate umili e grazie a questa dote potrete guardare con fiducia all’orizzonte, cercate di essere calmi e affrontare la questione con dedizione.

VERGINE: secondo l’oroscopo Branko vi conviene chiarire eventuali malintesi in amore nel caso ce ne fossero, ne va della vostra serenità