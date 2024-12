La settimana volge al termine con uno sguardo alla prossima ma nel frattempo c’è un sabato tutto da vivere; puntuali arrivano le previsioni di oggi 21 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Lavoro in prima linea in questi giorni che per qualcuno rappresentano la chiusura di un cerchio: progetti, collaborazioni, prima delle festività c’è da mettere un punto a questioni che hanno richiesto energie e investimenti soprattutto nell’ultimo periodo. In amore ogni emozione spesa non è mai persa; non è più tempo di lasciarsi andare a recriminazioni e rimorsi, è richiesta l’azione. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 21 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 21 dicembre 2024/ Gemelli e Ariete carichi, Leone frenetici

Le previsioni di oggi 21 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un sabato ricco di spunti da versare immediatamente nel mondo del lavoro; le idee delle prossime ore potrebbero essere il seme dei prossimi successi. In amore mai dare tutto per scontato; anche i sentimenti meritano la giusta considerazione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 dicembre 2024/ Pesci introspettivi, giornata ‘top’ per i Sagittario

SCORPIONE: La determinazione di questo sabato vi accompagnerà nelle sfide sul lavoro non solo in ottica attuale ma anche in vista del futuro; il prossimo anno si prospetta allettante e, nel frattempo, attenzione a non mettere in secondo piano l’amore perchè qualcuno potrebbe risentirne.

SAGITTARIO: Le prossime ore potrebbero portare intense novità e opportunità da cogliere al volo; sul lavoro il tempo e l’attesa spesso ripagano, non siate frenetici. Novità anche in amore; per i single non sono da escludere incontri ed amicizie tutte da scoprire.

CAPRICORNO: Riflettere significa gettare le basi di nuove mosse più oculate e pragmatiche; sul lavoro il cinismo spesso ripaga, siate cauti e al contempo astuti. Per single l’amore è in una fase splendente, una conoscenza intrigante potrebbe essere dietro l’angolo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 dicembre 2024/ Gemelli in fermento, Cancro riflessivi

ACQUARIO: Dinamismo e creatività illumineranno la scena sul lavoro; chi si aspettava meno da voi sarà piacevolmente sorpreso. In amore qualche emozione potrebbe spiazzarvi, prendetevi il giusto tempo per riflettere sulle circostanze intorno a voi.

PESCI: Forse per questo sabato sarà l’emotività a dominare la scena; sul lavoro il ritorno non è il solito ma – stando alle previsioni di oggi 21 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko – le sorprese in amore potrebbero decisamente rallegrare il corso delle prossime ore.