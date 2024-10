Previsioni oroscopo Branko, venerdì 4 ottobre: sfide impegnative per Ariete e Cancro

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko, con il consueto intervento radiofonico dell’astrologo sulle frequenze di Radio Rds che ha fornito nuovi aggiornamenti sulla situazione astrale di oggi venerdì 4 ottobre 2024, analizzando i vari segni:

ARIETE: possibile che in queste ore incontriate una nuova sfida sul lavoro e abbiate qualcosa da chiarire con il partner, le stelle in ogni caso restano dalla vostra parte, tentate delle soluzioni pratiche e non siate troppo impulsivi.

TORO: le stelle vi spingono ad essere più cauti, potreste ritrovarvi a prendere una decisione molto importante già nelle prossime ore, prima di muovervi in qualsiasi direzione riflettete bene.

GEMELLI: siete più concentrati sui vostri obiettivi, ma dovrete avere una visione chiara il prima possibile su quello che intendete fare, potrebbe nascere qualche contrasto in ambito affettivo anche se le stelle sono dalla vostra parte.

Oroscopo Branko venerdì 4 ottobre: le previsioni su Cancro e Vergine

Sempre dall’Oroscopo Branko si apprendono altri aggiornamenti dal punto di vista astrale, con nuovi segni analizzati nel dettaglio, partendo da Cancro, che incontrerà verosimilmente qualche intoppo sul lavoro già nei prossimi giorni, mentre Leone potrà concentrarsi su dei nuovi progetti e Vergine potrà godere di un po’ di riposo.

CANCRO: qualche ostacolo sul lavoro vi rallenterà, ma cercate di non perdere del tutto la calma, in amore tentate di favorire il dialogo con il partner.

LEONE: vi sentite più sicuri delle vostre capacità, le stelle vi daranno una mano e vi spalancheranno la strada sotto diversi aspetti, cercate di non essere arroganti nel rapportarvi con gli altri, nuovi progetti si intravedono all’orizzonte per voi.

VERGINE: le stelle vi spingono a concentrarvi su delle novità, potrete rinforzare il rapporto con il vostro partner puntando su maggiore complicità, quando potete cercate di riposarvi, vi farà bene, evitate delle distrazioni inutili.