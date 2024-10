Oroscopo Branko, le previsioni della settimana: tanti nuovi incontri in arrivo

Secondo l’oroscopo Branko nei prossimi giorni sono in arrivo grandi novità sotto tutti i punti di vista, le previsioni della settimana 4-10 ottobre 2024 ci rivelano che accadranno tante cose per vari segni, a partire da Ariete, Toro e Gemelli:

ARIETE: passerete un fine settimana a forte tinte sexy, Marte contrario vi renderà ancora più impulsivi del solito, serve pazienza per quanto riguarda gli affari, cercate di tirarla fuori.

TORO: fine settimana nervoso per chi pensa a un matrimonio, guardatevi intorno sul lavoro se la vostra idea è quella di cambiare professione o posto, novità interessanti nel settore degli investimenti, cercate di cogliere gli attimi.

GEMELLI: avete buoni propositi e potrete sorprendere chi vi piace, possibili incontri importanti in arrivo, magari anche in ufficio, momento fertile per tutti gli artisti di questo segno.

Oroscopo Branko settimana 4-10 ottobre 2024: Leone più nervoso

Sempre stando all’Oroscopo Branko riusciamo a raccogliere importanti aggiornamenti dal punto di vista astrale, le previsioni della settimana 4-10 ottobre 2024 ci rivelano che non mancheranno novità anche per altri segni dello zodiaco, come ad esempio il Leone, che darà qualche segnale di nervosismo:

LEONE: segnali di nervosismo soprattutto nel fine settimana per voi, andranno bene i nuovi incontri e non ci saranno particolari problemi sotto questo punto di vista.

CANCRO: gli incontri sembrano andare a vostro favore, chi vive una relazione è deciso a fare il passo successivo, i nuovi incontri promettono bene e metteranno in mostra il vostro essere sexy.

BILANCIA: siete in diritto di farvi un regalo, il cielo sopra di voi potrebbe farvi diventare un po’ materialisti, nessuno può toccarvi i ricordi o gli oggetti del vostro passato, potreste accusare un po’ di tensione in casa con il passare delle prossime ore, occhio agli incontri con Bilancia già nei prossimi giorni, potrebbero rivelare sorprese.