Sta per iniziare una nuova settimana estiva e consultando le Stelle si può scoprire che cosa i 12 segni dello zodiaco dovranno aspettarsi soprattutto per quanto riguarda l’amore. Stando a quanto riporta l’oroscopo di Mauro Perfetti per la settimana dal 22 al 28 luglio 2024 il segno top è il Sagittario mentre buone nuove riguarderanno anche altri segni. Scopriamo dunque le previsioni segno per segno del noto astrologo. tratte dal suo profilo Instagram.

Oroscopo di Mauro Perfetti della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: Ariete continua a risplendere

ARIETE: Le Stelle puntano i riflettori sulla tua vita per farla risplendere di eros, soddisfazioni e spensieratezza, nel lavoro la fortuna ha voglia di sorprenderti…tra incontri, conferme e proposte.



TORO: Il Sole del Leone ti può aiutare a scoprire cosa non va nella tua vita…e nei rapporti, non sbuffare martedì pomeriggio, mercoledì, giovedì e domenica sono le giornate migliori per sciogliere ansie, problemi e incertezze!

GEMELLI: Le Stelle capitanate dal Sole in Leone risvegliano la voglia di amare, nel lavoro si parte con i migliori auspici e si chiude sotto il segno della fortuna, fate i bravi tra martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì…se non volete dire cose di cui pentirvi.

CANCRO: Il Sole in Leone mette la Corona ai rapporti ben assortiti o spinge a scoprire cosa ti manca, stando all’oroscopo della settimana di Mauro Perfetti, nel lavoro si parte al rallentatore ma da martedì pomeriggio tutto scorrerà nel verso giusto…tra conferme, novità e soldi.

LEONE: Il Sole non vede l’ora di regalarti indimenticabili conferme e inaspettate sorprese in amore, ma può anche spingerti a chiudere con chi ti ha deluso, nel lavoro farai vedere chi sei e di cosa sei capace, tra performance, collaborazioni e colloqui.

VERGINE: L’amore rischia di passare in secondo piano perché sembra che si sono impegni nel lavoro e responsabilità in famiglia a cui far fronte e che consumano energia, non fare scelte azzardate con soldi e investimenti.

Mauro Perfetti, oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024: Segno TOP Sagittario

BILANCIA: Il buon Sole dal Leone ha delle grandi sorprese per te, ti ricaricherà di autostima ed entusiasmo e ti spianerà anche la strada nei lavoro recapitandoti allettanti proposte e gratificanti conferme, in amore l’atmosfera si rischiara e si preannuncia incantata.

SCORPIONE: Il Sole dal Leone illumina gli spazi vuoti da riempire, hai la possibilità di scoprire su chi puoi contare e smascherare chi non te la racconta giusta, nel lavoro la partenza non sembra essere dei migliori ma da martedì pomeriggio tutto inizierà ad incastrarsi nel verso giusto regalandoti conferme e soddisfazioni.

SAGITTARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo della settimana di Mauro Perfetti (22-28 luglio 2024) Sei il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA!!! Il Sole dal Leone si rivela una inesauribile fonte di entusiasmo, intraprendenza e felici intuizioni, in amore puoi essere Re o Regina di Cuori se lo vuoi mentre nel lavoro i tuoi buoni propositi incontreranno la fortuna.

CAPRICORNO: Le Stelle sono pronte a vivacizzare l’alchimia di coppia laddove è tutto ok, o spingerti a cercare di meglio se hai un legame in cui non ti riconosci più, nel frattempo impara a dosare ritmi, scadenze e impegni nel lavoro per non andare in tilt.

ACQUARIO: Le Stelle rinforzano i legami ben strutturati ma possono anche spingerti a valutare se la situazione può migliorare laddove non è tutto ok, nel lavoro si intravedono gratificanti sorprese e inaspettate conferme, tra incontri, proposte, colloqui e progetti.

PESCI: Il Sole dal Leone ti può aiutare a stare bene con chi ti fa stare bene esortandoti a disintossicarti da chi crea più incavolature e incertezze che conferme, nel lavoro ti conviene indirizzare energie e tempo su un obbiettivo ben preciso…portandolo a termine.