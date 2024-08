Oroscopo della settimana di Simon & the stars: le previsioni 19-25 agosto 2024

L’esperto di astri torna ad aggiornare i suoi seguaci con le nuove indicazioni dell’oroscopo della settimana, Simon & the stars nel consueto spazio sul suo sito ha aggiornato con le novità dal punto di vista astrale per il periodo di riferimento 19-25 agosto 2024, analizziamo i primi tre segni del gruppo:

BILANCIA: bisogna trovare un nuovo equilibrio, vi state sobbarcando responsabilità che spetterebbero anche ad altri, tirate una carretta che sarebbe meglio condividere, definite meglio le cose sul lavoro.

SCORPIONE: negli ultimi tempi vi siete divisi tra lavoro e affetti, alcuni di voi hanno coltivato un amore a distanza e si sono assentati, adesso è il momento di trovare un terreno comune e costruire qualcosa di duraturo.

SAGITTARIO: la Luna vi porta delle idee brillanti e nuovi contatti, date un’occhiata agli annunci per il prossimo autunno, si respira un’aria di rivoluzione, l’amore è in stand-by ma a giorni ripartirà anche quello nel migliore dei modi.

Simon & the stars, le previsioni dell’oroscopo della settimana

Sempre sul suo sito l’astrologo ha reso note le previsioni dell’oroscopo della settimana anche per gli ultimi tre segni, secondo Simon & the stars non mancheranno novità e ribaltoni anche per Capricorno, Acquario e Pesci, alle prese con problemi di tutti i giorni, ma anche liete notizie in arrivo:

CAPRICORNO: a volte ritenete di non avere abbastanza attenzione o sentite di dare più di quanto riceviate, sia in amore che sul lavoro, la situazione però potrebbe presto cambiare, rendetevi meno disponibile se lo ritenete utile.

ACQUARIO: presto potreste spiccare il volo, iniziate con il dire alcuni ‘no’ quando lo riterrete necessario, iniziate a cambiare e dire le cose in maniera diretta senza paura di scombussolare gli equilibri e non accumulate frustrazione.

PESCI: forse ci sono delle cose che dovete ancora comprendere fino in fondo, secondo l’oroscopo della settimana di Simon & the stars il momento è giusto per mettere un punto a quelle situazioni che ritenete opportuno chiudere.