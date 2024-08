Oroscopo della settimana di Simon & the stars, le previsioni per 19-25 agosto

Nuovo appuntamento con l’oroscopo della settimana fornito dall’esperto di astri Simon & the stars, l’astrologo è intervenuto sul sito per aggiornare i lettori con i vari avvenimenti della settimana 19-25 agosto 2024, con grandi novità e cambiamenti un po’ per tutti i segni, chiamati ad abbandonare la loro comfort zone per tuffarsi in quello che verrà:

ARIETE: sarete chiamati a rivedere alcune questioni e dei rapporti della vostra vita, tenete gli occhi aperti perché potrebbero spuntare delle persone in grado di darvi una mano, fate nuove amicizie.

TORO: la carriera e le ambizioni passano in primo piano per voi, siate onesti con voi stessi riguardo agli obiettivi che avete intenzione di fissarvi, siete davvero sulla strada giusta? Chiedetevelo

GEMELLI: l’oroscopo di Simon & the stars ricorda quanto l’estate sia stata dura per voi, ma niente è perduto, inizia una nuova semina con una linfa che vi darà sicuramente qualcosa in più.

Oroscopo Simon & the stars settimana 19-25 agosto: Cancro ha voglia di vivere

Sempre sul suo sito il noto esperto di astri che solitamente vediamo intervenire durante l’anno a Citofonare Rai2 di Paola Perego e Simona Ventura ha rivelato ulteriori aggiornamenti riguardo all’Oroscopo della settimana, con relativi aggiornamenti, andiamo a vedere cosa accadrà a un altro gruppo di segni

CANCRO: avete una grande voglia di vivere ed eliminare tutto ciò che non è linfa vitale, fate spazio a nuovi incontri ed energie che arriveranno nella vostra vita già tra le fine del mese e gli inizi di settembre.

LEONE: l’Oroscopo di Simon & the stars ricorda come le vostre relazioni necessitino di una inquadratura più precisa, parlate con il partner su dove volete arrivare, un nuovo amore potrebbe essere alle porte e svelare un nuovo lato di voi.

VERGINE: forse siete sovraccaricati da alcuni compiti che andrebbero smaltiti, dovete imparare a dire di no quando necessario, non sarete più disposti a vivere alcuni affanni riguardo alla vita lavorativa.