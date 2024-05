Oroscopo della settimana di Branko, dal 24 al 30 maggio 2024/ Cancro rivoluzionari, Gemelli amanti e…

L’oroscopo settimanale a cura di Branko si rinnova ancora dopo le previsioni del mese e per il periodo dal 24 al 30 maggio 2024, per i 12 segni zodiacali.

ARIETE: Per l’oroscopo settimanale a cura di Branko, si prevedono all’orizzonte

benessere e fortuna. Sabato 25 c’è un nuovo Giove, magnifico per l’amore, che dolcezza e che passione!

TORO: le stelle suggeriscono di non essere così materialisti, ma è comprensibile. Lo capirà pure la persona amata.

GEMELLI: Per la data più fortunata di sabato 25 arriva un grande Giove, pronto a infondervi allegria e voglia di vivere, fare, godere. Siete positivi.

CANCRO: Il cielo e la congiuntura astrale dei pianeti vi infonde spiritualità e la vostra capacità vi farà essere ripagati

con gli interessi.

BILANCIA: il cielo di Maggio 2024 é particolarmente generoso con voi. Abbiate quindi fede per un ottimo futuro in avanti.

LEONE: la congiuntura astrale delle stelle vi dona dinamismo, quindi siete eclettici.

VERGINE: si avverte un clima di stanchezza ma dovete preparavi anche nei tempi di maggese per il tempo sereno.

SAGITTARIO: Avete ancora l’energia per

un grande Marte e di un Mercurio che sostiene il lavoro secondo le previsioni astrologiche di Branko e il suo Oroscopo curato tra le pagine di Chi magazine.

CAPRICORNO: il settore del lavoro/impiego

trova nuovi stimoli, forti spinte in

avanti. È il momento migliore per guardarvi intorno secondo l’Oroscopo settimanale a cura di Branko, per cui la priorità resta fissare colloqui, spedire il curriculum, concentrate gli sforzi verso il settore che vi interessa di più.

ACQUARIO: per l’oroscopo della settimana a cura di Branko, il pianeta del benessere e

dell’espansione resta lí un anno

intero, portando al centro del vostro

interesse il divertimento, i piaceri,

la creatività, l’ispirazione artistica,

ma soprattutto la vita amorosa.

PESCI: Saturno è da voi, il 30 ci sarà anche la Luna Ultimo quarto. Vi suggeriamo di non

drammatizzare, sappiamo che è nel-

la vostra natura, ma adesso non vi è

d’aiuto. Cercate piuttosto di coltivare

la vena creativa, l’arte è una grande

forza!











