Oroscopo di Branko, oggi 31 maggio 2024/ Cancro esige, Vergine riparte da giugno e…

L’oroscopo di oggi a cura di Branko, per la data odierna 31 maggio 2024, prevede delle importanti novità segno per segno per i dodici protagonisti dello zodiaco.

Oroscopo di oggi a cura di Branko, per i segni zodiacali tra top e flop di fine mese maggio 2024

ARIETE: il mese vi vede cavalcare l’onda del successo. Continuate così.

Oroscopo di Branko, oggi 30 maggio 2024/ Ariete inarrestabile, inquietudine per Gemelli e...

TORO: siete stimati e apprezzati per le vostre doti e il consiglio nell’Oroscopo a cura di Branko é quello di continuare sulla strada giusta.

GEMELLI: occorre riorganizzare le priorità nella vita personale e professionale.

CANCRO: passa il tempo e in rapporto di diretta proporzionalità sale l’aspettativa generale e personale su voi stessi. Respirare.

Oroscopo di Branko della settimana, dal 31 maggio al 6 giugno 2024/ Vergine sospesi, Leone seducenti e...

LEONE: covate dei tumori sui possibili insuccessi. Vale il consiglio del carpe diem.

VERGINE: vi scoprite superstiziosi a tratti, una peculiarità da non sottovalutare anche perché é bene tenersi alla larga da influenze negative, come consiglierebbe Branko sulla scia dell’oroscopo di fine maggio 2024.

Per la seconda metà dello Zodiaco, l’esperto astrologo superstar Branko prevede che…

BILANCIA: In questi giorni sei in forma e in generale brillante.

SCORPIONE: La congiunzione astrale favorevole di Luna e Saturno ti invita a sbrigare le cose che hai lasciate in sospeso

SAGITTARIO: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko si fa a dir poco dinamica la sfera professionale.

Oroscopo di Branko, oggi 29 maggio 2024/ Soluzioni per Ariete, riparte Cancro e...

CAPRICORNO: l’oroscopo di oggi a cura di Branko prosegue ancora prevedendo una certa emotività che ti contraddistingue.

ACQUARIO: fai bene a concederti del tempo e a tenere alla tua concentrazione. É importante seguire i consigli che le stelle ci dispensano per da sentirci illuminati verso la strada più giusta. Siete sulla retta via e abbiate fiducia delle perle di saggezza.

PESCI: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko la Luna si congiunge con Saturno, rendendoti sensibile alle voci interiori che tendi a zittire senza quasi rendertene conto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA