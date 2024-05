Oroscopo di Paolo Fox a I fatti vostri, 29 maggio 2024/ Acquario tra i segni top, Cancro e Leone…

Si rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo di oggi, in data 29 maggio 2024 e a cura di Paolo Fox, con le previsioni astrologiche anticipate a I fatti vostri segno per segno, in una classifica in ordine decrescente dall’ultimo al primo posto dei flop e top.

Al 12° posto troviamo i Pesci: sembra che nel cielo ci siano delle tensioni da risolvere, ma non demordere.

Oroscopo di oggi, a cura di Paolo Fox: dai segni flop ai top, tutte le 12 posizioni in classifica

All’11° posto vi é il Sagittario, segno che si ritrova a dover fare fronte ad alcune opposizioni planetarie, ma secondo l’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox bisogna semplicemente imparare ad affrontare gli ostacoli.

Al 10° posto troviamo la Vergine: un segno zodiacale che necessità di avere tutto sotto controllo servendosi di schemi, e che talvolta visti gli imprevisti può finire in balia dell’imprevedibilità. Imparate a cogliere l’attimo.

Al nono posto, lo Scorpione: il momento é propiziatorio per delle importanti novità che si prevedono a partire dal 17 maggio 2024.

All’8° posto nell’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox, troviamo il Capricorno: i nati sotto il segno si dimostrano in una pausa di riflessione. Donatevi alle emozioni.

Al 7° posto il Cancro: il pianeta dell’Amore e della bellezza sta per bussare alla porta. Si prevedono dei risvolti in generale

6° posto per l’Ariete: il cielo si configura con delle eccezionali opportunità per i nati sotto il segno, anche se non manca qualche disturbo fisico

Al 5° posto il Toro: serve chiarezza secondo l’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox, l’importante é imparare a chiederla.

Per la seconda metà dello zodiaco…

In concorrenza alle previsioni di fine maggio a cura di Branko, Paolo Fox prosegue l’oroscopo di oggi con al 4° posto il Leone: bisogna dare spazio a nuovi progetti e pensare a nuove sfide per stimoli vitali .

3° posto per la Bilancia: le posizioni degli astri si dicono promettere bene per degli ottimi risvolti in amore.

Al 2° posto i Gemelli: la medaglia d’argento ai nati sotto il segno, anche se in passato non sono mancati dei dolori.

Il 1° posto nella classifica dell’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox é per l’Acquario. Anche se si vogliono risvolti positivi, é importante prepararsi a lavorare sodo.











