Oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il cielo di metà mese vede oggi, sabato 15 aprile 2023, il Sole in Ariete, la Luna in Acquario e il recente spostamento di Venere in Gemelli. Ricordiamo che l’Acquario ha visto l’ingresso di Plutone nel segno e questo transito ha effetti dirompenti su tutti i segni zodiacali. Vediamo come andrà questo weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox che, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela quotidianamente le tendenze astrologiche della giornata. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: soddisfazioni per l’Ariete, il Toro può portare avanti i suoi progetti

Ariete, è il tuo momento ed è il momento anche di prendersi qualche soddisfazione. Con la Luna favorevole e Venere interessante, questo è un sabato che funziona! L’unica in insidia, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, è il tuo pianeta governatore Marte, che rappresenta la battaglia e la guerra e spesso ti ritrovi contro delle persone, anche non volendo: è il tuo ruolo nella vita, forse perché vuoi affermare i tuoi desideri e non tutti sono dalla tua parte. Anche dal punto di vista delle emozioni, resta un periodo vivacissimo.

Toro, non è escluso che in questi giorni tu abbia un bel progetto: l’Oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a portarlo avanti. Chi ha lavorato da una vita per ottenere un risultato, con questo Giove, presto nel segno, avrà una soddisfazione. Non tutti potranno contare sulle stesse condizioni, evidentemente: di solito chi si impegna e vale di più emerge. Alcune collaborazioni potrebbero variare, ma in positivo! Questo è un momento che porta soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox: scherzi non piacevoli per i Gemelli, miglioramenti per il Cancro

Gemelli, attenzione alle malelingue e a chi dice delle cose sbagliate. Proprio tu, che di solito apprezzi l’ironia, in questo momento potresti arrabbiarti se c’è una persona che gioca con te: gli scherzi sono belli, ma devono durare poco. Senza pensarci bene, rischi di agitarti e magari di rovinare un legame, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sentimenti importanti, con Venere nel segno, che ha la capacità, persino per le coppie in crisi, di aprire un varco.

Cancro, più ci avviciniamo a domenica e più torna dolcezza nel tuo cuore. Per molti artigiani, commercianti, persone che erano rimaste ferme, la seconda parte del 2023 vedrà una situazione migliore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Ognuno la gestirà come desidera: c’è chi si libererà di un peso, chi scaricherà qualche responsabilità e si rimetterà in gioco, se è rimasto fermo. Attenzione solo ai concorrenti sleali: con il segno della Vergine potrebbe nascere qualche dubbio.











