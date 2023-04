Oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il cielo di metà mese vede oggi, sabato 15 aprile 2023, il Sole in Ariete, la Luna in Acquario e il recente spostamento di Venere in Gemelli. Ricordiamo che l’Acquario ha visto l’ingresso di Plutone nel segno e questo transito ha effetti dirompenti su tutti i segni zodiacali. Vediamo come andrà questo weekend, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox che, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela quotidianamente le tendenze astrologiche della giornata. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve abbandonare i rancori, pesantezza in famiglia per la Vergine

Leone, questa giornata è ideale per dimenticare qualche triste trascorso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La prosecuzione di una vertenza, iniziata tempo fa, oppure di un livore che tu hai maturato contro un capo o qualcuno che ti ha messo da parte, dovrebbe essere abbandonata. Se negli ultimi mesi c’è stato motivo di stress, forse potresti pensare, con gente nuova, con altre idee nella mente, di migliorare. In amore, fatti avanti per primo.

Vergine, ecco un periodo di progetti! Forse non c’è nulla di nuovo sotto il sole, perché già sai cosa andrai a fare. Comunque, se aspetti una collocazione, sarà la seconda parte di maggio a darti qualcosa in più. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa i tempi e sostiene che già dal 20 aprile qualcosa si muove. Presente sempre la solita pesantezza, con i parenti, con la famiglia di origine e in particolare se c’è da discutere per questioni di soldi o proprietà.

Oroscopo Paolo Fox: ottima Venere per la Bilancia, lo Scorpione dev’essere meno impulsivo e irruento

Bilancia, è arrivato il momento di parlare sinceramente. Stiamo per arrivare alla fase di trasformazione positiva: i primi mesi dell’anno sono stati davvero molto faticosi e la tensione è stata alta negli ultimi tempi. Forse c’è anche chi ha dovuto curarsi o si è dovuto fermare per cercare un lento recupero. Per i sentimenti, Venere è tornata favorevole e quindi c’è una condizione migliore per tutti, rispetto agli inizi di marzo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Persino chi si è separato può trovare un accordo entro fine maggio.

Scorpione, la Luna contro non vuol dire che c’è troppa tensione o che non riesci a risolvere problemi, ma che bisogna moderare impulsività e insicurezza. Sì, l’Oroscopo di Paolo Fox dice insicurezza proprio a te! Lo Scorpione si presenta solitamente come una persona molto forte, ma in realtà ha paura di cadere e quindi spesso dimostra un’aggressività verbale che è solo una maschera, per una preoccupazione esagerata o per una timidezza molto forte. Un invito in più è quello di non discutere proprio oggi.











