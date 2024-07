Oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 luglio 2024/ Per Leone e Acquario grande successo in amore

Oggi la giornata nasce con la Luna in Sagittario. Venere migliora i rapporti d’amore dei Gemelli, della Bilancia e naturalmente del Leone perché si trova proprio in questo segno. Giove infastidisce il Sagittario e i Pesci, ma agevola l’Acquario che fa conquiste. Vediamo il dettaglio segno per segno.

Ariete

L’Oroscopo di Paolo Fox considera questo come un periodo di trasformazioni, perché hai il desiderio di novità, anche in amore. Un rapporto può consolidarsi o nascere a seconda della situazione.

Oroscopo Branko di oggi 17 luglio 2024/ Vergine tra discussioni e tensioni varie

Toro

Nell’ultimo periodo hai accumulato molta stanchezza insieme anche a problematiche di tipo lavorativo. Giove favorisce le operazioni di tipo economico e adesso si può recuperare un po’ di serenità in famiglia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Giove è il tuo scudo protettivo, per cui gli attacchi dall’esterno non andranno a segno e poi questo cielo è foriero di belle emozioni e favorisce l’amore, con Venere molto positiva in questa fase. Potresti anche perdonare qualcuno o farti perdonare, dopo una crisi, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo estate 2024 di Kerry King/ Periodo di possibili cambiamenti per Sagittario e Capricorno

Cancro

Il lavoro è fruttuoso e tutto ciò che parte in questo momento può essere importante più avanti. Inoltre, l’amore ti può cogliere di sorpresa, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Con Venere nel tuo spazio zodiacale sei super affascinante e sicuro di te. Buone le pubbliche relazioni, i rapporti amorosi e puoi anche vincere una scommessa sui sentimenti, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Sarai protagonista della prossima stagione e potrai metterti in gioco. Molti nativi del segno hanno cambiato scopi e stanno già facendo cose differenti rispetto alla prima metà dal 2024. Nuove cooperazioni in vista, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo estate 2024 di Kerry King/ Prospettive positive per Cancro, decisioni in arrivo per Vergine

Bilancia

Devi ancora superare qualche difficoltà, anche fisicamente, ma Venere ha cominciato un transito più favorevole. Non tenerti tutto dentro e sappi che chi è scontento in amore deve solo guardarsi attorno perché può rinascere un sentimento, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Se sei lavoratore dipendente potrai avere un ruolo più remunerativo. Alcuni rapporti sentimentali hanno bisogno ancora di un po’ di rodaggio prima di decollare, perché Venere è ancora opposta, ma dopo la prima settimana di agosto tornerà positiva. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia quindi di non sollevare polveroni adesso, ma attendere un cielo migliore.

Sagittario

Con la Luna nel segno hai tanta voglia di cambiamenti, di viaggi e di fare cose diverse rispetto al passato, tuttavia Giove opposto ti chiede di non fare il passo più lungo della gamba e soprattutto di riflettere bene prima di cominciare un’attività che eccede i limiti, anche fisici, delle tue possibilità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore c’è qualcosa da chiarire.

Capricorno

Successi e buone nuove. Verso la fine di giugno c’è stato qualche qui pro quo con le collaborazioni, ma questo è decisamente un bel cielo. Lasciati andare all’amore, perché Venere ad agosto sarà splendida, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Sarai un po’ spossato al mattino oggi. Giove è tornato amico e consoliderà un’amicizia o una nuova relazione. Se ti piace qualcuno, avvicinati adesso, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Possono nascere delle controversie anche per futili motivi, perché magari infastidisci qualcuno e la sua sensibilità. Marte e Giove stanno effettuando un transito molto nervoso e ad agosto, in amore, ci saranno dei faccia a faccia decisivi. È una fase in cui stai facendo molte cose: cerca di organizzarti meglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA