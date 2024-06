Oroscopo di Paolo Fox, mese di giugno 2024/ Vittorie per Leone, conflitti per Vergine e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo del mese di giugno 2024 con le previsioni segno per segno riprese da Paolo Fox.

Oroscopo a cura di Paolo Fox del mese di giugno 2024, con le previsioni segno per segno

Ariete: l’oroscopo del mese di giugno 2024 a cura di Paolo Fox prevede un periodo di sfide per voi. Per Paolo Fox avete finalmente deciso di superare i vostri limiti e di mettervi in gioco pur di cambiare ciò che non vi stava bene, questo atto è il primo passo verso la “rivoluzione”.

Toro: potreste avvertire un senso di rabbia generalizzata, e non mancano cambiamenti in amore. É il periodo delle verità vissute alla luce del sole

Gemelli: In arrivo sono previste tante occasioni per farvi valere. Il vostro obiettivo per vostra natura resta l’innovazione secondo l’oroscopo del mese di Paolo Fox, esperto degli astri a I fatti vostri.

Cancro: ritorni di fiamma e nuovi flirt sono previsti all’orizzonte

Leone: É il periodo delle vittorie per i nati sotto il segno secondo l’Oroscopo del mese di giugno a cura di Paolo Fox

Vergine: chi é sentimentalmente impegnato non vuole tenersi schiavo dei doveri dell’amore dal partner fisso

Bilancia: Cielo frenetico per i nati sotto questo segno, soprattutto chi sta aspettando una risposta o un risultato che potrebbe rappresentare una svolta.

Scorpione: La Luna é a vostro favore e vi protegge da un Marte in opposizione donandovi un clima di rinnovata serenità

Capricorno: nel mese di giugno 2024 può arrivare il momento della vittoria, e in fondo lo sentite dentro il feeling di un trionfo nell’aria.

Acquario: i nati sotto il segno dedicano tempo all’amore e depongono l’ascia di guerra

Pesci: La Luna é in aspetto favorevole e vi aiuta a superare la fase di ostacolo











