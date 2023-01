Oroscopo domani 12 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani giovedì 12 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 12 gennaio 2023?Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Fate attenzione ai rapporti con Leone, Cancro e Capricorno. Venere non è più in opposizione e vi avviate verso una fase più serena dal punto di vista sentimentale. Nelle prossime 48 ore le stelle sono benevole e i nati sotto il segno del Toro possono parlare di questioni rimaste in sospeso, soprattutto in famiglia o nei rapporti genitori-figli.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli che vogliono vivere una passione o riconquistare una persona, avranno buone opportunità per farlo. Attenzione alle discussioni in famiglia per questioni economiche. I single del Cancro farebbero bene a sfruttare queste stelle: ricordate che le costellazioni possono darvi una mano ma spetta sempre a voi fare il primo passo. Chi è sfiduciato, invece, sta perdendo tempo prezioso!

Amore, il punto su Leone e Vergine

Situazione difficile in amore per i nati sotto il segno del Leone, sopratutto se avete a che fare con Toro o Scorpione. Siete un po’ demoralizzati perché faticate a trovare una soluzione, forse non dedicate abbastanza tempo ai sentimenti. Fattori esterni, spesso legati al lavoro, sottraggono tempo all’amore e le relazioni della Vergine ne risentono. Non vi piace stare con un piede in due scarpe, meglio risolvere le questioni prima che sorgano ulteriori problemi.

Oroscopo domani giovedì 12 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete in ambito lavorativo non si intravedono vere e proprie svolte, ma tutto sta ricominciando, a breve vedrete i frutti del vostro impegno. I nati sotto il segno del Toro devono curare con molta attenzione le proprietà o un trasferimento: avete tempo fino a maggio per sistemare ogni cosa. Attenzione come sempre alle spese.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Fino a venerdì i nati sotto il segno dei Gemelli devono prestare massima attenzione alle spese. Anche sul lavoro sono in programma riunioni per mettere a posto alcune questioni di natura economica. Quest’anno c’è meno stress per il segno del Cancro, potete agire con calma e potreste anche ricevere proposte nuove. Entro maggio potrebbero cambiare dei riferimenti sul lavoro.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per quanto riguarda il lavoro in questo periodo i nati sotto il segno del Leone non devono fare grandi scelte, non lasciate il certo per l’incerto e limitatevi a osservare con molta attenzione. Bene il settore dell’attività per il segno della Vergine: da domani, giovedì 12 gennaio, sarete in rado di cominciare una nuova corsa al successo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete sono in arrivo48 ore di grande agitazione, meglio rimandare qualsiasi tipo di discorso a sabato e domenica per evitare problemi o complicazioni dovuti al nervosismo. In generale i nati sotto il segno del Toro non stanno vivendo un gran periodo, anche per quanto riguarda la salute e il benessere. Non temete perché è solo una fase passeggera e presto arriveranno tempi migliori.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli sono appena usciti da un periodo intenso e concitato che vi ha messo a dura prova. Ora vi sentite nervosi e anche la forma fisica è in calo. Grande energia per i nati sotto il segno del Cancro e le cose andranno in crescendo: nei mesi di aprile e maggio ci sarà un maxi recupero di tipo psicofisico.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone non sta vivendo un grande periodo. Avete bisogno di serenità per andare avanti: programmate un’uscita o un viaggio per recuperare energie, fisiche e soprattutto mentali. Mercurio in aspetto interessante aiuta i nati sotto il segno della Vergine a conciliare gli aspetti professionali con quelli sentimentali: avrete nuova energia e sarete più frizzanti!











