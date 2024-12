L’amore e l’amicizia sono al primo posto per Bilancia, Sagittario e Acquario. Il Capricorno punti su Natale e capodanno. Di seguito, le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: devi abbattere ogni malinconia e pensiero pessimista perché si va verso un futuro molto positivo. Venere e Giove in buon aspetto ti permettono anche di ripartire con i sentimenti se ti sei separato.

SCORPIONE: ci sono tanti impegni che prendono il tuo tempo, in particolare nei confronti della famiglia. Non è escluso che al momento tu debba proprio dedicarti agli affetti più cari e magari a qualcuno che non si sente bene.

SAGITTARIO: se Venere ti cerca, devi farti trovare! Potrai lasciarti andare all’amore senza inibizioni. Passione e tanta energia nei sentimenti, ma sul lavoro non puoi fare tutto quello che vuoi. Potrebbero anche esserci ritardi per ciò che riguarda questioni legali e burocrazia.

CAPRICORNO: è molto importante pensare al futuro e decidere di portare in porto qualcosa di bello. Natale e Capodanno saranno illuminati da stelle favorevoli e in amore e nei rapporti in generale sarai premiato, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 dicembre 2024.

ACQUARIO: un cielo incredibile per l’amore, l’amicizia e i sentimenti in generale. Venere è attivissima nel tuo spazio zodiacale. Solo Marte è in aspetto critico e ti chiede di essere cauto con il fisico: non stressarti troppo e fai solo ciò che puoi.

PESCI: in questi giorni cerca di chiarire ciò che c’è da chiarire e non aspettare il weekend. C’è un’idea da recuperare e devi provare a sentirti meglio. Il cielo dopo l’Epifania sarà positivo per aiutarti a recuperare: ci va ancora un po’ di tempo ma il successo arriva.

