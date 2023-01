Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani venerdì 20 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? L’amore può tornare a essere coinvolgente. Se una persona non è più come la immaginate potere cercare altrove. Attenzione ai rapporti con Scorpione e Gemelli. Per i nati sotto il segno del Toro, Venere torna favorevole dalla prossima settimana: per le questioni sentimentali il periodo buono sta per arrivare, dovete aspettare solo qualche giorno.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli che sono impegnati in una relazione, se hanno vissuto una crisi devono cercare di chiarire qualcosa entro il 27 gennaio. Nel weekend Venere e la Luna saranno favorevoli. Dal 27 gennaio Venere sarà favorevole per il segno del Cancro: si può pensare che i sentimenti diventino ancora più importanti.

Amore, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone devono fare attenzione ai rapporti con i segni Scorpione e Acquario. Domenica gli incontri saranno favoriti, mentre tra venerdì e sabato potrebbe presentarsi qualche preoccupazione in famiglia: nelle discussioni ci vuole diplomazia. Per il segno della Vergine non c’è tanta passione in amore. Nelle prossime 48 ore meglio mantenere la calma, soprattutto se avete a che fare con qualcuno dello Scorpione.

Oroscopo domani venerdì 20 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete non devono farsi prendere da ansie inutili, né temere i giudizi degli altri. Nell’ambito del lavoro qualcosa sta cambiando e voi lo sentite già. Entro tre mesi potreste dover fare una scelta importante. I nati sotto il segno del Toro devono fare le cose con attenzione, sopratutto se devono fare qualcosa di importante o incontrare contatti che contano. Attenzione a non perdere tempo.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero essere preoccupati per questioni di lavoro in queste giornate. Presto la Luna e Venere saranno favorevoli. Per quanto riguarda i più giovani i lavori iniziati adesso sono sperimentali e non definitivi. Intuizioni di lavoro in arrivo per il segno del Cancro, ma per i cambiamenti bisognerà attendere marzo. La parte centrale di questo anno poterà buoni sviluppi.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Tra venerdì e sabato potrebbe presentarsi qualche preoccupazioni sul lavoro per i nati sotto il segno del Leone. Meglio mantenere un profilo basso e un atteggiamento poco polemico, per evitare di enfatizzare troppo le questioni aperte. I nati sotto il segno della Vergine si troveranno con qualcosa di importante tra le mani, tra febbraio e maggio. Sono giorni particolari per chi ha voglia di muoversi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Dopo una settimana impegnativa, i nati sotto il segno dell’Ariete possono approfittare della giornata di domenica per organizzare un incontro piacevole, oppure anche una gita fuori porta. I nati sotto il segno del Toro devono ricordare che è necessaria una buona concentrazione per ottenere risultati: non sottovalutate l’importante di allenare e riposare la mente.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono dedicare il fine settimana al recupero, soprattutto se qualcuno non si è sentito bene. La Luna e Venere saranno favorevoli sabato e domenica: potete recuperare terreno. Per i nati sotto il segno del Cancro venerdì e sabato saranno due giornate stancanti. A volte sentite il bisogno di isolarvi un po’ dagli altri.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone la giornata di domani, venerdì 20 gennaio, potrebbe essere faticosa. Domenica invece l’atmosfera sarà più leggera. Meglio non esporsi troppo in queste 48 ore. Le giornate di domani, venerdì 20 gennaio, e sabato saranno di recupero per il segno della Vergine: approfittatene che nei prossimi mesi ci saranno molte cose da fare e organizzare.

