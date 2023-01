Oroscopo domani 25 gennaio 2023: amore, lavoro e salute/ Previsioni per tuti i segni

Oroscopo domani mercoledì 25 gennaio 2023: da Ariete a Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 25 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto i 12 segno zodiacali in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello dei Pesci.

Oroscopo domani, amore: previsioni da Ariete a Pesci

I nati sotto il segno dell’Ariete devono fare attenzione ai rapporti con il segno del Capricorno. Chi è in bilico tra due storie deve prendere una decisione. Da venerdì Venere sarà attiva per il segno del Toro, ci saranno delle novità in amore. Qualche problema in casa per il segno dei Gemelli, evitate di mettervi in competizione con il partner. Nei prossimi giorni i nati sotto il segno del Cancro avranno modo di capire cosa desiderano in amore. Le coppie più stabili pensare di fare un passo importante entro la metà dell’anno. Nei prossimi giorni le stelle saranno favorevoli per il segno del Leone: potete aprirvi agli altri! In questo momenti i sentimenti della Vergine sono un po’ messi da parte. Attenzione ai rapporti con Pesci o Gemelli.

Nell’ultimo periodo per la Bilancia non è stato semplice controllare le proprie emozioni. Torna la passione per il segno dello Scorpione. Non perdete tempo con chi non vi merita. Fino a metà febbraio il segno del Sagittario vivrà un momento di tensione in amore. Le storie che non si riescono a definire verrano abbandonate. In amore il Capricorno procede con una marcia in più, rispetto al mese di dicembre. Da venerdì Venere riporta la passione. Per il segno dell’Acquario le stelle favoriscono le nuove relazioni. Entro maggio le stelle potrebbe concedere una buona occasione in amore al segno dei Pesci.

Oroscopo domani mercoledì 25 gennaio 2023, lavoro: cosa dicono le stelle?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete in questa fase ci sono nuove collaborazioni professionali. Giove, nel segno, porta una grande voglia di rivincita. I nati sotto il segno del Toro devono gestire con attenzione le spese. I nati sotto il segno dei Gemelli dovrebbero cercare di essere più diplomatici sul lavoro, evitata di sollevare polemiche inutili. La Luna è in buon aspetto per il segno del Cancro e da la possibilità di ritrovare il giusto ritmo anche sul lavoro. In ufficio il Leone deve cercare di rovinare i rapporti: tra i mesi di aprile e maggio potrebbe essere necessaria una mediazione. Sul lavoro la Vergine deve studiare ogni dettaglio: è un lavoro impegnativo ma non mancheranno i risultati, specialmente nella prima parte di febbraio.

I nati sotto il segno della Bilancia devono recuperare nelle questioni pratiche. Cercate qualcuno, un socio o un collaboratore, che vi aiuti a realizzare un progetto. La creatività dello Scorpione è favorita in questo periodo: non restate con le mani in mano! I nati sotto il segno del Sagittario che vogliono fare qualcosa di nuovo in ambito lavorativo hanno tempo fino alla prima parte di maggio per sfruttare il transito favorevole di Giove. Qualche ritardo sul lavoro per il segno del Capricorno, possibili tensioni. I nati sotto il segno dell’Acquario devono stare attenti a non spendere troppo. Tutto è possibile in questo periodo per il segno dei Pesci: non lasciatevi sfuggire qualche bella occasione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e…

La giornata di mercoledì è un po’ stancante per il segno dell’Ariete. Nel fine settimana la Luna aiuta a vivere momenti piacevoli: non restate chiusi in casa. Nella giornata di domani, mercoledì 25 gennaio, il Toro deve evitare di fare troppe cose, altrimenti tornerete a casa troppo stanchi. Gennaio non è partito bene per i nati sotto il segno del Cancro: a fine mese avrete la possibilità di rifarvi o di essere un po’ più sereni. In questi giorni il segno del Leone è sempre agitato.

In questa fase il segno della Vergine è un po’ pensieroso, forse per le troppe cose da fare. Nel fine settimana i nati sotto il segno del Sagittario potranno vivere un momento piacevole che risolleverà anche gli umori più grigi. I nati sotto il segno de Pesci devono cercare di essere sempre ottimisti, andando verso il mese di marzo le cose andranno meglio.











