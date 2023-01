Oroscopo domani 26 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani giovedì 26 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio 2023?Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Sarà difficile restare senza un amore, questi pianeti possono fare esplodere la passione, soprattutto per le persone sole. Venerdì e sabato giornate buone. I nati sotto il segno del Toro devono stare attenti a non farsi prendere la mano dall’agitazione, meglio evitare discussioni inulti con il partner. Periodo di recupero per i single, le situazioni più calde partiranno la prossima settimana.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli che hanno vissuto delle incomprensioni importanti a fine anno devono cercare di risolverle. Gli ultimi quattro mesi sono stati altalenanti in amore. Nuove responsabilità riguardanti casa e figli. Rispetto a dicembre le stelle sono dalla parte del Cancro. La situazione generale rimane un po’ critica per coloro che hanno vissuto un dicembre pesante, ma presto le cose miglioreranno.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Se nel corso degli ultimi mesi il Leone ha vissuto momenti complicati in amore sembra arrivato il momento di dire basta. Non sempre si riesce a stare con il partner come si vorrebbe. Venere inizia un transito particolare da venerdì per il segno della Vergine: ci vuole più attenzione nei rapporti sentimentali. Attenzione nei rapporti di coppia con Pesci e Gemelli.

Oroscopo domani giovedì 26 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete la sfera lavorativa è in grande evidenza e vi sentirete più pronti all’azione. Il periodo stimola le vostre idee, attenzione a qualche tensione di troppo. Le giornate migliori sono quella di domani, giovedì 26 gennaio, e venerdì. Situazione astrologica favorevole per il segno del Toro che dal 27 gennaio permette di fare progetti importanti. Il vostro oroscopo è in piena ripresa e da marzo lo sarà ancora di più.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli arrivano grandi responsabilità. Cercate di mantenere il controllo, le stelle sono sempre più positive non vale la pena discutere per nulla. Potrebbe esserci stato un blocco negli ultimi mesi per il segno del Cancro. Chi ha un’attività commerciale potrà contare su vantaggi ma certi accordi ripartiranno da marzo e ancora meglio da maggio.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Sul lavoro il Leone rischia di perdere le staffe con facilità. Questo è un periodo che rimette in discussione tante cose, anche se i risultati non mancheranno. I nati sotto il segno della Vergine sono piuttosto agitati, ma è in arrivo un bel premio entro i primi giorni di febbraio. Se ci sono delle dispute lascia che l’acqua scorra sotto i ponti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete il recupero dal punto di vista psicofisico è assicurato, con questo cielo così importante e magico. La forma è protetta da transiti eccellenti. Tensioni alte e ansia eccessiva per i nati sotto il segno del Toro, momenti impegnativi nelle prossime 48 ore. Questa fase di calo ha i giorni contati.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli in questo periodo fanno fatica a trovare un po’ di tranquillità, ci sono troppe cosi di cui occuparsi. Gli impegni più faticoso andrebbero rimandati. Rispetto al mese scorso c’è un buon recupero per i nati sotto il segno del Cancro. State ancora cercando si smaltire la fatica accumulata nei primi mesi dell’anno.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone la settimana è iniziata in maniera conflittuale. Avete bisogno di circondarvi di persone più reattive. In questo periodo dell’anno i nati sotto il segno della Vergine devono cercare di mantenere la calma, anche se non sempre sarà facile.











