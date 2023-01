Oroscopo domani 28 gennaio 2023: previsioni per tuti i segni/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani sabato 28 gennaio 2023: da Ariete a Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 28 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto i 12 segno zodiacali in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello dei Pesci.

Oroscopo domani, amore: previsioni da Ariete a Pesci

Domani, sabato 28 gennaio, sarà una giornata buona in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le persone sole ora possono sognare, realizzare un desiderio. I nati sotto il segno del Toro devono tenere a bada la tensione. È un periodo di recupero per i single del segno, ma le situazioni più interessanti partiranno dalla prossima settimana. Periodo complicato per il segno dei Gemelli, anche le coppie più affiatate sono state in qualche modo investite da momenti di grande desiderio e di profondo distacco. Ora le stelle sono dalla parte del Cancro. Siete sempre sinceri, a volte quasi troppi, e non riuscite a fingere nemmeno in amore. Per i nati sotto il segno del Leone questa forte tensione planetaria si rivelerà con uno stato di agitazione che bisognerà cercare di tenere sotto controllo. Venere ha iniziato un transito particolare: la Vergine deve fare più attenzione nei legami sentimentali.

Interessante questo cielo per i nati sotto il segno della Bilancia che vogliono innamorarsi. Venere non è più contraria per il segno dello Scorpione. Un incontro particolare può capitare nel fine settimana. I cuori solitari del Sagittario devono frequentare più gente. Favorito chi ha già un amore. In questo periodo l’amore va un po’ in secondo piano per il Capricorno, perché ci sono tante altre priorità. Per l’Acquario stelle particolari per l’amore che alimentano le nuove passioni. Questo periodo per i nati sotto il segno dei Pesci è caratterizzato da una prorompente sensualità e da una rinnovata voglia di amare.

Oroscopo domani sabato 28 gennaio 2023, lavoro: cosa dicono le stelle?

La sfera lavorativa è in grande evidenza in questo periodo per il segno dell’Ariete, vi sentite più pronti all’azione. La situazione astrologica sorride al segno del Toro che può fare progetti importanti. è un oroscopo in ripresa e sarà più facile portare avanti progetti. Sul lavoro, per il segno dei Gemelli, è importante mantenere il controllo. Le stelle sono sempre più positive non sprecate energia e concentrazione in discussioni inutili. Nel mese di dicembre per il Cancro c’è stato un momento di rinuncia. Le cose ripartiranno da marzo e ancora meglio da maggio. Per il segno del Leone è un periodo che rimette in discussione tante cose anche se i risultati non mancheranno. Per il segno della Vergine i cambiamenti nel lavoro possono riguardare anche assetti societari o nuove alleanze.

Il segno della Bilancia fatica ad allontanarsi dai pensieri e dalle preoccupazioni. Qualche piccola polemica nell’ambito del lavoro per i nati sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro i nati sotto il segno del Sagittario non devono dare spazio a persone che non meritano la vostra attenzione. In questa settimana il Capricorno si è impegnato a trovare nuove soluzioni. Il segno dell’Acquario dovrà risolvere qualche piccolo fastidio di carattere legale o amministrativo. In questo periodo per il segno dei Pesci potrebbe interrompersi qualche programma si interrompa: è dall’anno scorso che sono nate male alcune situazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e…

I nati sotto il segno dell’Ariete possono recuperare dal punto di vista psicofisico grazie a questo cielo così importante e magico. Siete riusciti a superare anche un piccolo disturbo legato alle giornate di metà settimana. Il Toro arriva da giorni di tensione, fortunatamente questa fase di calo sta per concludersi. In questo momento per i nati sotto il segno dei Gemelli sarebbe meglio rimandare gli impegni faticosi. I nati sotto il segno del Cancro stanno cercando di smaltire la fatica accumulata nelle prime settimane di questo anno. I nati sotto il segno del Leone devono avere più a cuore il proprio benessere psicofisico. In questo periodo la Vergine deve cercare di mantenere la calma, anche se non sempre sarà facile.

La forma fisica è in recupero per i nari sorto il segno della Bilancia, cercate di rimettervi in sesto. I nati sotto il segno dello Scorpione devono tenere tenere un po’ sotto controllo gli sbalzi di umore. Complicazioni possibili per il segno del Sagittario a causa delle troppe cose da fare. Qualche stato di malessere passeggero per i nati sotto il segno del Capricorno. I nati sotto il segno dell’Acquario devono ritrovare un buon equilibrio interiore. A metà settimana il segno dei Pesci a vissuto un momento di forte stress. Potreste iniziare un corso di yoga.











