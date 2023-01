Oroscopo domani 3 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani martedì 3 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 3 gennaio 2023? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete certe tensioni d’amore si risvegliano e bisognerà stare attenti a non entrare in crisi. Situazioni che non andavano bene ora possono mostrare ulteriormente il loro lato debole. Non lasciate che gli altri si interessino alla vostra storia d’amore. Settimana di interesse e anche di buona positività per i nati sotto il segno del Toro che stanno cercando una nuova storia. Se vivete in coppia già da tempo le stelle rafforzeranno la vostra unione.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

In questi giorni per i nati sotto il segno dei Gemelli resta una certa tensione e tutto sembra andare a rallentatore. Venere è in aspetto interessante ma sono state molte le tensioni arrivate dall’esterno. Tutti i problemi che sono nati alla fine dell’anno scorso potranno essere risolti nella seconda metà di gennaio. I nati sotto il segno del Cancro non devono agitare le acque, gennaio è un mese da prendere con cautela. Periodo di revisione per le coppie formate da tempo.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone il periodo porta parecchi conflitti, non è facile trovare la comprensione che cercate. Se dovete discutere di qualcosa che non vi sta bene, meglio farlo nei primi giorni della settimana. Da un punto di vista affettivo la situazione di gennaio è abbastanza neutrale per il segno della Vergine. Il periodo mette alla prova le coppie già in crisi da tempo.

Oroscopo domani martedì 3 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete le questioni professionali vanno avanti con grande fermezza, potrebbe essere un mese decisivo anche per quanto riguarda le imprese con qualche taglio o attesa inevitabili vista la dissonanza di Mercurio. I pianeti accelerano i nuovi progetti del Toro e soprattutto dalla seconda metà del mese vi rendono in grado di capire quali sono le strade utili ad agevolare il vostro percorso.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli sono favorite le attività commerciali, ma non sono pochi coloro che devono rimettere in piedi la loro immagine, forse ci sono stati troppi attacchi. Evitate di perdere tempo e di rimandare gli impegni per pigrizia. Per i nati sotto il segno del Cancro il lavoro non riparte immediatamente con l’inizio del nuovo anno. State aspettando gratifiche importanti.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Nel lavoro ci sarà un po’ di fatica per il segno de Leone, ma i risultati alla fine ci saranno perché Giove vi protegge. Se dovete fare una scelta non dovete andare altre la metà di maggio. Curate anche le questioni legali. Sono stelle di revisioni per quanto riguarda il lavoro dei nati sotto il segno della Vergine. Gennaio è un mese che permette di realizzare un piccolo progetto. I pianeti veloci transitano nel settore delle novità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbe nascere qualche momento di malinconia per via delle questioni di carattere affettivo e la seconda parte del mese potrebbe rendere instabile l’umore. Non mancheranno momenti di nervosismo. Nei primi giorni del mese i pianeti non assicurano tenuta delle energie sulle lunghe distanze per i nati sotto il segno del Toro. Non esagerate con le tensioni.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Stelle discrete per quanto riguarda la salute dei nati sotto il segno dei Gemelli. Le giornate attorno al 4 gennaio potranno essere conflittuali per qualche fastidio determinato dal transito di Marte. L’opposizione di Mercurio consiglia prudenza ai nati sotto il segno del Cancro. I fine settimana di gennaio dovranno essere gestiti con serenità e senza strafare. Lo stomaco è il vostro punto debole.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone hanno ancora addosso una certa dose di stanchezza, da tempo non riuscite a trovare un buon equilibrio. Bisogna cercare di ritrovare energia. A fine settimana starete meglio. Per i nati sotto il segno della Vergine la parte faticosa di gennaio è legata a queste prime giornate per la dissonanza di Marte, che può creare qualche fastidio.











