Oroscopo domani 4 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani mercoledì 4 gennaio 2023: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 4 gennaio 2023?Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni top / Amore, lavoro e fortuna

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Le stelle in questa giornata sono positive e questo fine settimana vi aiuta a ritrovare un amore importante. Non per tutti, però, questo periodo è facile a livello sentimentale. Per i nati sotto il segno del Toro è il momento di vivere emozioni forti. Se c’è stata una separazione, invece, non sarà facile trovare un accordo.

Oroscopo domani 3 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli in amore è un periodo buono per rappacificazioni e nuovi incontri. Fate attenzione a non insistere troppo o forzare la mano, non intestarditevi se il sentimento non è ricambiato. Venere non è più contraria per il segno del Cancro. Dicembre ha portato molta confusione nella vostra vita, ora è il momento di dimenticare: le cose cambieranno nel giro di pochi mesi.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Favoriti i nuovi incontri per i nati sotto il segno del Leone, ma dovete fare chiarezza perché il vostro cuore è un po’ agitato. Gennaio è il mese del “dentro o fuori” per le coppie che hanno vissuto crisi insanabili. Interessanti le emozioni per il segno della Vergine, in questo periodo i single hanno più coraggio. Anche i timidi devono farsi avanti.

Oroscopo domani 3 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani mercoledì 4 gennaio 2023, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Con queste stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete è necessario cambiare qualcosa sul lavoro. Questo mese porta bene come d’altronde questo nuovo anno che comporterà qualche cambiamento o un’attenta revisione di tutto. In questo periodo le finanze preoccupano non poco il segno del Toro. Tra un mese inizieranno ad arrivare risposte interessanti. Le stelle danno ampio spazio ai vostri progetti.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Gli ultimi mesi sono stati molto intriganti sul lavoro per i nati sotto il segno dei Gemelli, ora invece vi trovare in una fase di stasi. in questo periodo i nati sotto il segno del Cancro possono iniziare a pensare al futuro, a guarda un po’ più in là: pensate a qualcosa di utile da far partire nei prossimi mesi, in particolare tra marzo e maggio.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Sul lavoro negli ultimi mesi non sono mancate polemiche e discussioni per i nati sotto il segno del Leone. È arrivato il momento di guardare al futuro con ottimismo, usando la vostra diplomazia. Non assecondate la vostra l’impulsività, soprattutto se dovete firmare un accordo entro maggio. Per il segno della Vergine sta per arrivare un momento di buon successo, potete farvi venire in mente una buona idea nell’ambito del lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Nelle prossime 24 ore i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero soffrire di passeggere infiammazioni, momenti di nervosismo o problemi legati alla testa come cefalee e nevralgie. I nati sotto il segno del Toro devono evitare le tensioni sopratutto nelle situazioni conflittuali che riguardano l’amore e il lavoro. No alle distrazioni.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono aggiungere un po’ di divertimento alle loro vite per sanare qualche tensione. Un po’ di leggerezza mentale a volte è la cura migliore. I nati sotto il segno del Cancro sono particolarmente ansiosi in questo periodo. Evitate di farvi condizionare da pensieri negativi.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone è il momento di ritrovare energia: la bella spinta realizzativa e dinamismo derivano dalla nuova sensazione di benessere fisico che riuscirete a ottenere a fine settimana. Per il segno della Vergine è ora di recuperare un po’ di tranquillità dopo una fase difficile in cui ne ha risentito anche la forma fisica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA