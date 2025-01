Scopriamo insieme l’oroscopo mensile (febbraio 2025) di Ada Alberti svelato a Mattino 5 tenendo conto della sfera sentimentale e professionale. Bisogna poi tenere conto delle influenze planetarie (Venere, Marte, Urano, Giove e Saturno) e delle stelle in generale per quanto riguarda gli ultimi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo mensile di Ada Alberti per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: il consiglio dell’astrologa è quello di cercare di pensare di più a loro stessi, non solo a livello estetico. Devono fare le loro scelte nel privato, almeno Venere dal 5 febbraio sarà decisiva in amore. C’è chi può iniziare una nuova storia sentimentale e anche vivere delle trasgressioni.

SCORPIONE: favoriti gli spostamenti e gli affari nel mese di febbraio 2025. Proseguono le cose più fortunate vissute nei mesi scorsi. Giove nel segno dei Gemelli, ma almeno c’è una bella notizia in arrivo.

SAGITTARIO: chi è nato sotto questo segno può ricevere una persona autorevole in campo professionale. Occhio al lavoro. Dal 5 febbraio ci sarà una Venere passionale da sfruttare al meglio. Non saranno facili da risolvere le cause legali e un contratto di lavoro ritarderà il suo realizzarsi. In opposizione il pianeta Mercurio.

Ada Alberti svela l’oroscopo di febbraio 2025 per gli altri segni dello zodiaco

CAPRICORNO: gli affari sono favoriti in questo periodo, anche il commercio. I single non vedono l’ora di innamorarsi di nuovo. C’è chi è alla ricerca di un lavoro e chi deve tenersi stretto il lavoro che ha. Le lotte con i colleghi non sono ancora finite, quindi devono stringere i denti. Marte in opposizione secondo l’oroscopo di Ada Alberti.

ACQUARIO: attenzione al lavoro perché è un periodo delicato. Ci sono delle battaglie legali da combattere con grande energia e poi bisogna rendersi contro che potrebbero esserci delle ristrettezze economiche. Presto arriveranno delle soluzioni tanto a lungo attese grazie all’arrivo di Giove nel segno.

PESCI: possono portare degli avanti iniziati lo scorso mese. Anche gli incontri d’amore saranno molto importanti. Ci sono state delle scelte da portare a termine in casa e malgrado Giove non brilli da giugno ci saranno degli incarichi importanti di cui andare fieri.