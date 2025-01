I primi bagliori dell’anno nuovo regalano spunti e riflessioni per nulla banali; tutto partecipa alla progettualità dei prossimi mesi, delle prossime settimane. In tal senso, non potevano mancare le previsioni per gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Paolo Fox. Come sempre il noto astrologo ci racconta il parere delle stelle – riportato dal Corriere della Sera – che scandisce i possibili tragitti del mese in corso. Sul lavoro buona parte dei segni sono partiti forte; chi con qualche ostacolo o tensione in più, chi con una strada più che spianata. In ogni caso è sempre la grinta a fare la differenza, anche in amore dove potrebbero essere necessarie delle scelte importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di gennaio 2025 secondo l’Oroscopo mensile Paolo Fox.

Oroscopo mensile Paolo Fox gennaio 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Novità interessanti in amore, soprattutto per chi vive una storia d’amore iniziata da tempo; qualcuno potrebbe essere già riuscito a dedicarsi alla progettualità. Per i single e separati è tempo di dedicarsi a nuove passioni. La fortuna è dalla vostra e sarà possibile lanciarsi in nuove opportunità di lavoro, dedicatevi alla praticità.

TORO: Scelte radicali legate al vostro benessere arriveranno proprio nel mese di gennaio; in attesa che alcuni progetti di lavoro decollino nei mesi a seguire, continuate a lavorare sodo con una grinta che vi accompagnerà anche in amore nel corso di tutto il mese.

GEMELLI: Idee a profusione per questo mese di gennaio con il supporto di Saturno che alimenta la motivazione. Attenzione però a qualcosa o qualcuno che in un certo senso vi blocca. Sul lavoro piccoli cambiamenti possibili ma le riflessioni più importanti riguarderanno principalmente l’amore.

CANCRO: Un ottimo cielo per il mese di Gennaio scandito in particolare dalla presenza di Marte a partire dall’Epifania. Clima positivo sul lavoro e in amore con ottimi risvolti anche dal punto di vista economico. Attenzione a piccoli dubbi alimentati dall’arrivo di Mercurio nel segno.

LEONE: Le ultime trasformazioni a ridosso del nuovo anno vi lanciano in un 2025 ricco di sorprese e già a partire da questo mese di gennaio. Vittorie e soddisfazioni in arrivo; sul lavoro si punta al successo ma attenzione a piccoli ostacoli che potrebbero rendere questa prima parte del mese più problematica.

VERGINE: Un cielo che potrebbe generare pressione, difficoltà derivante da alcue scelte fatte in passato. Meglio evitare gesti impulsivi o situazioni controverse che potrebbero generare ulteriore disagio. Pesano alcune scelte di lavoro ma secondo l’Oroscopo mensile Paolo Fox per le previsioni di gennaio 2025 questo clima di indecisione che riguarderà anche l’amore arriverà presto ad un punto di scioglimento.

Oroscopo mensile Paolo Fox gennaio 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Questo mese è un ottimo punto di partenza per il nuovo anno; progetti di lavoro importanti e vincenti ma anche la possibilità di dedicarsi all’amore con maggiore spensieratezza.

SCORPIONE: Una riscossa lenta ma soddisfacente che parte proprio da questi giorni; siete pronti da questo mese di gennaio a combattere la stanchezza e alcune tensioni derivanti dall’anno precedente e potrete giovare della presenza di Marte e Venere nel segno.

SAGITTARIO: Piccoli dubbi accompagnano l’inizio di questo mese ma qualcosa di decisivo accadrà nelle prossime settimane. Grande cautela per gli investimenti mentre le storie d’amore iniziate da poco potrebbero destare una leggera preoccupazione; siate disposti ad affrontare piccole prove e sfide personali.

CAPRICORNO: Non è più tempo di lasciare spazio agli indugi se avete da presentare un progetto di lavoro importante; compromessi e contenziosi da chiudere devono occupare buona parte delle vostre priorità. Momento top per la vita professionale dei giovani e in amore potrebbe spuntare un’attrazione piuttosto coinvolgente.

ACQUARIO: Fortuna e occasioni a vostra disposizione per il mese di gennaio grazie alla presenza di Giove nel segno. Potreste cambiare lavoro, fare scelte importanti, ma anche prendere decisioni in amore che prima di oggi non erano oggetto di valutazione.

PESCI: Avvio con Giove dissonante ma non necessariamente in senso negativo; buone notizie in arrivo per le prossime settimane e i progetti a lungo termine potrebbero presto dare una svolta, non senza qualche tensione. Venere supporta l’amore, la bellezza delle emozioni; stando all’Oroscopo mensile Paolo Fox per le previsioni di gennaio 2025 i single potrebbero giovare di nuovo incontri più che favorevoli.