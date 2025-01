Ed eccoci con l’oroscopo di Simon & the Stars per il mese di febbraio! Sebbene siamo già al secondo mese dell’anno, siamo ancora più che in tempo per i buoni propositi, ma soprattutto per raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. Partiamo con i primi sei segni dello zodiaco, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine. Tutti loro, secondo l’oroscopo di Simon & the Stars dovranno essere orgogliosi dei sacrifici fatti nei mesi scorsi, e finalmente godersi questo 2025. Ecco cosa dicono le stelle!

Oroscopo mensile Simon & the Stars, previsioni febbraio 2025: i segni da Ariete a Vergine

ARIETE: partiamo con gli amici dell’Ariete! L’Oroscopo di Simon & the Stars spiega di andare avanti e lasciarsi alle spalle l’anno passato che è stato parecchio faticoso. Il mese di gennaio ha messo alla prova i nati sotto il segno dell’Ariete e febbraio sarà il momento giusto per rimettersi in pista. Ci sono preoccupazioni sul lavoro, ma in poche settimane tutto si sistemerà nel migliore dei modi.

TORO: i nati sotto il segno del Toro hanno la Luna Nuova in decima casa. Cosa significa? L’Oroscopo di Simon & the Stars spiega che si entra nella cosiddetta “stagione del raccolto”, ovvero quel momento in cui si possono finalmente raccogliere i frutti di tanto lavoro. Non solo! Gli amici del Toro potranno toccare con mano quello che hanno creato, dunque si prospetta un periodo florido e di tante soddisfazioni.

GEMELLI: arriviamo ai Gemelli. Cosa ci svela l’Oroscopo di Simon & the Stars? Questa è per voi la stagione della “fioritura”: si esce allo scoperto! Non è più tempo di rimanere chiusi e reprimere il vostro sentire. Anche in amore si torna alla conquista con tante nuove conoscenze. Anche per i viaggi ci sono buone prospettive, del resto, è tempo di “espansione”!

CANCRO: per i nati sotto il segno del Cancro, febbraio sarà il mese giusto per lasciarsi alle spalle tutte le “opposizioni” di gennaio, che di certo non sono state poche. Lo scorso è stato un mese severo, rigido e a tratti molto lento, ma da febbraio si ritorna nella routine e vi sentirete decisamente più motivati. L’Oroscopo di Simon & the Stars vi consiglia di iniziare a valorizzarvi come si deve, del resto siamo ancora all’inizio dell’anno!

LEONE: i nati sotto il segno del Leone si stanno lasciando alle spalle tutto il passato, con grande successo. Finalmente possono vedere più chiaramente quello che hanno seminato lo scorso anno e riusciranno a farlo nel migliore dei modi! L’Oroscopo di Simon & the Stars, esattamente come l’oroscopo di Paolo Fox, consiglia poi di chiarire subito ciò che è rimasto sospeso nei rapporti di coppia: è il momento più adatto a mettere ordine alla vostra vita!

VERGINE: e finiamo con gli amici della Vergine: anche qui siamo nel mese della stagione della germinazione, dove le cose devono prendere una forma più definita. Il tema di febbraio, secondo l’Oroscopo di Simon & the Stars, è l’ordine: fate chiarezza con quello che vi sta intorno, dato che siete molto stanchi di portarvi un macigno sulle spalle.